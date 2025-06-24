У Німеччині міста пропонують безкоштовні квартири: чому вдалися до такого кроку та які умови

Уже багато років на сході Німеччини фіксують масовий відтік населення. Щоб зупинити цю тенденцію, місцева влада запровадила незвичайний крок – пропонує безкоштовне житло на кілька тижнів для потенційних мешканців.

Це не просто рекламний хід, а спроба дати друге життя містам, що ризикують зникнути. Деталі про розв'язання проблеми 24 Канал розповідає з посиланням на Newssky.com.ua.

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Коли та чому виникла проблема

Після об'єднання Німеччини у 1990-х роках численні східні регіони почали стрімко втрачати населення. Молоді люди масово переїжджали на захід країни в пошуках кращої роботи та перспектив. У результаті багато міст спорожніли, економічна активність знизилася, а інфраструктура почала занепадати. Наприклад, у місті Айзенгюттенштадт кількість мешканців зменшилася з приблизно 50 тисяч до 24 тисяч.

Такі зміни призводять до скорочення надходжень у місцеві бюджети, закриття шкіл, лікарень і поступової деградації міського середовища.

Як вирішили покращити ситуацію

Деякі міста запровадили програму під назвою "Плануй зараз". Її суть – надати потенційним переселенцям можливість безплатно пожити протягом двох тижнів у повністю облаштованих квартирах у містах Німеччини. Люди можуть ознайомитися з життям у місті, познайомитися з місцевими жителями, дізнатися про ринок праці та культурні можливості – без жодних фінансових ризиків.

Програма передбачає екскурсії, зустрічі з місцевими підприємцями, стажування та співбесіди. Такий формат сприяє не лише зацікавленості, а й більш плавному влиттю нових мешканців у громаду.



У місті Губен намагаються збільшити кількість населення / Фото Newssky.com.ua

Враження тих, хто вже переїхав

Анніка Франце, яка переїхала до містечка Губен, ділиться своїм досвідом: "Тут доступне житло, відсутні затори, а вулиці чисті. Я відчуваю себе спокійно, а навколо – знайомі обличчя". Тепер вона сама координує програму, яка допомогла їй знайти нове місце для життя.

Програма безкоштовного житла спрямована не лише на збільшення кількості мешканців, а й на активізацію місцевої економіки та залучення спеціалістів і підприємців. Втім, експерти наголошують: без ширших структурних реформ та модернізації інфраструктури такі ініціативи можуть мати короткочасний ефект.