Это не просто рекламный ход, а попытка дать вторую жизнь городам, которые рискуют исчезнуть. Детали о решении проблемы 24 Канал рассказывает со ссылкой на Newssky.com.ua.

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Когда и почему возникла проблема

После объединения Германии в 1990-х годах многочисленные восточные регионы начали стремительно терять население. Молодые люди массово переезжали на запад страны в поисках лучшей работы и перспектив. В результате многие города опустели, экономическая активность снизилась, а инфраструктура начала приходить в упадок. Например, в городе Айзенгюттенштадт количество жителей уменьшилось с примерно 50 тысяч до 24 тысяч.

Такие изменения приводят к сокращению поступлений в местные бюджеты, закрытию школ, больниц и постепенной деградации городской среды.

Как решили улучшить ситуацию

Некоторые города ввели программу под названием "Планируй сейчас". Ее суть – предоставить потенциальным переселенцам возможность бесплатно пожить в течение двух недель в полностью обустроенных квартирах в городах Германии. Люди могут ознакомиться с жизнью в городе, познакомиться с местными жителями, узнать о рынке труда и культурных возможностях – без всяких финансовых рисков.

Программа предусматривает экскурсии, встречи с местными предпринимателями, стажировки и собеседования. Такой формат способствует не только заинтересованности, но и более плавному вливанию новых жителей в общество.



В городе Губен пытаются увеличить количество населения / Фото Newssky.com.ua

Впечатления тех, кто уже переехал

Анника Франце, которая переехала в городок Губен, делится своим опытом: "Здесь доступное жилье, отсутствуют пробки, а улицы чистые. Я чувствую себя спокойно, а вокруг – знакомые лица". Теперь она сама координирует программу, которая помогла ей найти новое место для жизни.

Программа бесплатного жилья направлена не только на увеличение количества жителей, но и на активизацию местной экономики и привлечение специалистов и предпринимателей. Впрочем, эксперты отмечают: без более широких структурных реформ и модернизации инфраструктуры такие инициативы могут иметь кратковременный эффект.