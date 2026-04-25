У 3 областях держава оплатить ремонт житла: хто може подати заявку

Деякі українці можуть отримати безплатний ремонт житла за новою програмою підтримки. Вона діє лише в окремих регіонах і має чіткі вимоги, тому скористатися допомогою зможуть не всі.

Хто може отримати безплатний ремонт житла?

Програма орієнтована насамперед на внутрішньо переміщених осіб, які вже живуть у цьому житлі та мають документи на нього, пише Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Сам статус ВПО не дає автоматичного права на участь. Насамперед обирають родини у складних життєвих обставинах. Серед них багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, одинокі батьки та інші, кому складно самостійно оплатити ремонт.

Також враховують, де саме живе родина. Частіше допомогу отримують мешканці сіл і невеликих міст, де менше можливостей і гірші житлові умови.

Подати заявку можуть жителі Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. У цих регіонах житло найчастіше потребує відновлення через наслідки війни та проблеми з інфраструктурою.

Яке житло будуть ремонтувати?

Допомогу дають для житла, яке не придатне для нормального проживання. Йдеться не про оновлення інтер'єру, а про базові речі, без яких неможливо жити.

Підставами для участі можуть бути:

відсутність водопостачання або санвузла;

несправне опалення чи каналізація;

вологість, грибок або холодні стіни;

старі вікна, які не утримують тепло;

проблемна підлога або складний доступ для маломобільних людей.

У таких випадках у помешканні виконують основні роботи. Можуть замінити вікна й двері, відремонтувати дах, утеплити стіни та підлогу, а також відновити електрику, воду і каналізацію.

Як подати заявку на участь у програмі?

Подати заявку можна швидко і без складних процедур. Потрібно заповнити коротку онлайн-форму або зателефонувати на гарячу лінію.

Після цього спеціалісти перевіряють дані та оцінюють стан житла. Вони з'ясовують, чи підходить воно під умови програми. Остаточне рішення приймають після огляду помешкання.

Подання заявки не означає, що ремонт зроблять одразу. Через обмежені ресурси допомогу отримують ті родини, які справді цього потребують найбільше і відповідають усім умовам.

Які квартири уряд планує безплатно віддавати ВПО?

Квартири та будинки, які роками стоять порожніми, планують передати для проживання ВПО. Уряд разом із партнерами запускає пілотний проєкт із відбору приміщень у трьох областях, щоб переобладнати їх під соціальне житло, зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій.

Пілотний етап стартує у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Саме там проводять інвентаризацію вільних будівель і сформують перелік потенційних об'єктів для переобладнання.