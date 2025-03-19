Ніде немає людей: чоловік натрапив на порожнє місто з прекрасними новобудовами
- Британський блогер відвідав порожнє місто на острові Фукуок у В'єтнамі.
- Там він побачив багато гарних будівель, яким по кілька років, але людей взагалі не було.
Британський блогер і дослідник покинутих місць побував, за його словами, у порожньому місті. Гуляючи вулицями острова Фукуок у В'єтнамі, він побачив багато красивих новобудов, але не зустрів там людей.
Острів Фукуок є найбільшим у В'єтнамі. Він славиться білосніжними пляжами, густими тропічними джунглями і розкішними курортами, куди приїжджає багато туристів. Тож знайти безлюдне місто британець точно не сподівався, розповідає він у своєму тіктоці, пише 24 Канал.
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Безлюдне місце на популярному острові
Вулиці на відео бездоганно чисті, а яскраві будівлі, за словами мандрівника, порожні. Його публікація зацікавила користувачів, адже зібрала понад мільйон переглядів.
Я очікував побачити туристів, але замість цього виявив моторошне порожнє місто. Тут неймовірно чисто, але лякаюче безлюдно,
– зазначив Джош.
Будівлі довкола мають гарний вигляд, та насправді це бетонні конструкції. Жодну з них не використовують за призначенням, окрім однієї. Мандрівник побачив готель, що начебто відчинений, але не факт, що там є люди.
Чому таке чудове місто пустує
Блогер вважає, що раніше це місто справді житло. Причиною запустіння могла стати надмірна забудова перед пандемією, що не виправдала очікувань інвесторів.
Безлюдні вулиці з новими будівлями: дивіться відео
Захоплені користувачі залишили під відео чимало коментарів:
- Вау, це дуже відрізняється від Фукуока, який я відвідала. Я б не могла уявити, що на острові є щось подібне!
- Це насправді чудово! Без натовпу, без сміття, дуже спокійно;
- Я б злякалась, як з фільму жахів;
- Провал інвестицій, ось і вся історія.
Деякі коментатори питали в Джоша, скільки там коштує будинок. Видається, для багатьох людей жити в незаселеному місті – справжня мрія.