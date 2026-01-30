Британець купив піратський корабель і зробив із нього житло: як виглядає дім

На перший погляд, це схоже на декорацію з пригодницького фільму, а не на реальне житло. Однак для британця Сема Гріфісса старий піратський корабель став повноцінним домом, який він облаштував власноруч поблизу води.

35-річний Сем Гріфісс купив пошкоджений корпус судна на eBay приблизно за 500 фунтів стерлінгів, це близько 29 тисяч гривень, пише Mirror.

Дивіться також Без води та електроенергії: як британська пара живе у крихітному будинку

Як виглядає такий будинок?

Ззовні споруда зберігає риси корабля, однак всередині це вже житловий простір. Сем власноруч переробив дерев'яний корпус, змінив форму окремих частин і додав прибудови, щоб зробити приміщення придатними для повсякденного життя.

Будинок має вигнуті стіни, дерев'яне оздоблення та морські елементи в дизайні. Попри нестандартну форму, тут є зони для відпочинку, побуту та зберігання речей.

Навколо основної споруди з'явилися додаткові будівлі на палях і дров'яна сауна. Усі вони підняті над землею через ризик підтоплень, адже ділянка розташована поблизу річки. Загальна площа цього саморобного комплексу становить близько 100 квадратних метрів.

Будинок, який був кораблем / Фото Mirror

Для обігріву Сем Гріфісс використовує дров'яні печі та дизельний обігрівач. Поруч є ліс, що дозволяє заготовляти дрова. Однією з найбільших побутових незручностей залишається компостний туалет в окремій дерев'яній споруді, до якої веде невеликий місток.

Які проблеми виникли згодом?

Сем переїхав у свій незвичний дім у 2024 році, однак офіційного статусу житла споруда досі не має. Через це він не може зареєструвати адресу проживання та оформити необхідні дозволи.

Як виглядає будинок зсередини / Фото Mirror

Юридична невизначеність також завадила реалізувати його плани щодо створення на ділянці невеликого оздоровчого простору. Сем хотів приймати гостей, облаштувати сауни та організовувати водні прогулянки, але без документів це неможливо.

Наразі місцева влада проводить перевірку щодо статусу будівлі. Поки триває розгляд, подальша доля цього незвичного житла і можливість Сема залишатися там жити невідомі.

Що ще цікавого перебудовували?