Лише 2 метри завширшки: за цей будинок у Британії боролися десятки покупців

У Британії на аукціоні продали один із найвужчих житлових будинків. Попри компактні розміри, об'єкт викликав значний інтерес і його придбали майже за 45 тисяч фунтів стерлінгів.

Як виглядає один із найвужчих будинків у Британії?

Будинок розташований валлійському містечку Пентре і має одну спальню, пише BBC.

У найширшому місці він сягає близько 2,2 метра, що значно менше за звичайні будинки. Усередині облаштували повноцінне житло з передпокоєм, кухнею та ванною кімнатою. Водночас у будинку встановлені сучасні вікна, а поруч є гараж і невеликий сад.

Такі будинки у Британії трапляються рідко й зазвичай з'являються через вузькі ділянки або щільну забудову. Через це простір планують максимально раціонально, щоб умістити все необхідне.

Чому цей будинок викликав ажіотаж серед покупців?

Стартова ціна становила близько 23 тисяч фунтів стерлінгів, але під час торгів вона зросла майже вдвічі. В аукціоні взяли участь 35 покупців, що підняло фінальну вартість.

Будинок викликав інтерес не тільки незвичним форматом, а й доступною ціною. За даними Numbeo, у Британії за квадратний метр доведеться заплатити від 3,5 тисяч фунтів стерлінгів. Подібні об'єкти часто купують не лише для життя, а й для оренди, наприклад, для туристів.

Цікаво! У Британії є ще компактніші будівлі – у місті Конві стоїть історичний будинок завширшки близько 1,8 метра, який у минулому вважали непридатним для життя через обмежений простір.

Як маленькі будинки використовують для оренди?

Американець Джим МакЕлвейн власноруч збудував будинок за 10 років, витративши 45 тисяч доларів. Тепер він планує здавати будинок через Airbnb. За його розрахунками, ніч перебування коштуватиме приблизно 250 доларів, а річний дохід може сягати до 15 тисяч доларів.