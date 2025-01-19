"Найтемніший будинок" у Британії продають: усередині він майже повністю чорний

У Великій Британії виставили на продаж будинок, який називають одним із найтемніших у країні. Ззовні та всередині будівля майже повністю чорна.

Про унікальну нерухомість, яка розташована у Броксберні, що в Шотландії, 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

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Продають "найтемніший будинок" у Британії

У Великій Британії продають будинок, який вважають якщо й не найтемнішим у країні, то щонайменше одним із них. Пропозиція зацікавить поціновувачів чорного кольору. Адже він у помешканні буквально скрізь.

Зовнішні стіни будівлі чорні, такого ж кольору вхідні двері та огорожа. Ба більше, чорний там навіть сарай. Усередині житло також дуже темне. Сходи, підлога, а також більшість стель і стін – чорні. Такі ж холодильник, пральна машина та мікрохвильова піч на кухні. Чорною є й ванна кімната.

Єдиними варіаціями у житлі є темно-фіолетові акценти. Такий колір у будинку обрали для штор, декоративних стін та подушок на дивани.

Як будинок описує продавець

В оголошенні вказано, що помешкання має три спальні. Будинок характеризують як "дім з просторою вітальнею та місткою кухнею, а також великими сараєм та гаражем". На території також є великий сад, ідеальний для активного відпочинку.

Житло пропонують як для тих, хто шукає чудовий новий дім для своєї сім'ї, так і для тих, хто думає, куди інвестувати гроші для подальшої здачі помешкання в оренду.

За житло просять 195 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно 237 тисяч доларів.

Який вигляд має будинок: Фото SWNS