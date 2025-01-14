Що ж такого особливого у будівлі, 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

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В Англії продають незвичний будинок

Будинок в Іст-Коусі, що на острові Вайт, виставили на продаж на популярних платформах Rightmove і Zoopla. Його ціна – 259 тисяч фунтів стерлінгів (315 тисяч доларів). Агентство нерухомості описало помешкання як сучасний окремий будинок з трьома спальнями, двома балконами й закритою стоянкою.

Однак користувачі соціальних мереж помітили дещо інше – "дивну" архітектуру.

Люди звернули увагу на балкони, які з'єднують сусідні будинки. А також маленькі передні вікна, які, на думку багатьох, роблять фасад будівлі непривабливим.



Люди критикують будинок за його дивний балкон / Фото Zoopla

Як на будинок реагують у мережі

Публікація на Reddit має багато коментарів. Здебільшого люди критикують вигляд будинку.

Хто займався проєктуванням цих будинків? Яке дивне розташування вікон!

Ці балкони жахливі. Хто ними користуватиметься? Сидіти на них? Я не розумію.

Я не розумію задуму цього балкону. Він нагадує ті, які мали старі багатоквартирні будинки 1960-х років.



Такий вигляд будинок має всередині / Фото Zoopla

Деякі користувачі припустили, що балкон, який примикає до стоянки, може бути єдиним доступним зовнішнім простором. Адже інформації про сад немає.

Однак агентство запевняє, що будинок забезпечить комфортне проживання на трьох поверхах. Людям пропонують простору кухню, вітальню, вбиральню і терасу на даху з панорамним видом.

Попри це, інтерес до будинку не надто жвавий через його дизайн.