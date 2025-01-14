Что же такого особенного в здании, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

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В Англии продают необычный дом

Дом в Ист-Коусе, что на острове Уайт, выставили на продажу на популярных платформах Rightmove и Zoopla. Его цена – 259 тысяч фунтов стерлингов (315 тысяч долларов). Агентство недвижимости описало квартиру как современный отдельный дом с тремя спальнями, двумя балконами и закрытой стоянкой.

Однако пользователи социальных сетей заметили несколько иное – "странную" архитектуру.

Люди обратили внимание на балконы, которые соединяют соседние дома. А также маленькие передние окна, которые, по мнению многих, делают фасад здания непривлекательным.



Люди критикуют дом за его странный балкон / Фото Zoopla

Как на дом реагируют в сети

Публикация на Reddit имеет много комментариев. В основном люди критикуют вид дома.

Кто занимался проектированием этих домов? Какое странное расположение окон!

Эти балконы ужасны. Кто ими будет пользоваться? Сидеть на них? Я не понимаю.

Я не понимаю замысла этого балкона. Он напоминает те, которые имели старые многоквартирные дома 1960-х годов.



Такой вид дом имеет внутри / Фото Zoopla

Некоторые пользователи предположили, что балкон, который примыкает к стоянке, может быть единственным доступным внешним пространством. Ведь информации о саде нет.

Однако агентство уверяет, что дом обеспечит комфортное проживание на трех этажах. Людям предлагают просторную кухню, гостиную, гардеробную и террасу на крыше с панорамным видом.

Несмотря на это, интерес к дому не слишком оживленный из-за его дизайна.