Об уникальной недвижимости, которая расположена в Броксберне, что в Шотландии, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

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Продают "самый темный дом" в Британии

В Великобритании продают дом, который считают если и не самым темным в стране, то по меньшей мере одним из них. Предложение заинтересует ценителей черного цвета. Ведь он в доме буквально везде.

Внешние стены здания черные, такого же цвета входные двери и ограждение. Более того, черный там даже сарай. Внутри жилье также очень темное. Лестница, пол, а также большинство потолков и стен – черные. Такие же холодильник, стиральная машина и микроволновая печь на кухне. Черной является и ванная комната.

Единственными вариациями в жилье есть темно-фиолетовые акценты. Такой цвет в доме выбрали для штор, декоративных стен и подушек на диваны.

Как дом описывает продавец

В объявлении указано, что помещение имеет три спальни. Дом характеризуют как "дом с просторной гостиной и вместительной кухней, а также большими сараем и гаражом". На территории также есть большой сад, идеальный для активного отдыха.

Жилье предлагают как для тех, кто ищет замечательный новый дом для своей семьи, так и для тех, кто думает, куда инвестировать деньги для дальнейшей сдачи квартиры в аренду.

За жилье просят 195 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно 237 тысяч долларов.

Как выглядит дом: Фото SWNS