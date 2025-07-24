Продаж незвичайного котеджу в Британії з однією особливою умовою

Котедж розташований у невеликому курортному містечку Перранпорт на північному узбережжі графства Корнуолл, що у Великій Британії. Клієнти, які виявлять бажання купити будинок, мають знати про особливість цього маєтку – не чіпати могилу, що знаходиться в саду.

За котедж, де є 3 спальні, 2 вітальні, кухня, ванна та великий сад, хочуть 300 тисяч фунтів стерлінгів готівкою, або ж 16,8 мільйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості OnTheMarket.

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Яку особливість має котедж?

Хоч це ексклюзивний будинок у доволі гарному місці, втім рієлтори одразу попереджають, що при укладанні угоди щодо купівлі доведеться дотримуватися кількох вимог, серед яких є належний догляд за усипальницею одного із власників будинку та його недоторканість у випадку перебудови території.



Вигляд усипальні колишньої власниці маєтку / Скриншот фото OnTheMarket

Річ у тім, що майно продається як частина спадщини. А у могилі, яка є на території, поховано жінку, донька якої забажала, щоб останній притулок її матері не був сплюндрований.

Крім того, хоч у будинку є електрика, втім немає підтвердження про тип водопостачання та каналізацію. Немає тут і паркування, тому до будинку доведеться йти пішки.

Зауважте! Насправді об'єкт перебуває в поганому житловому стані, а тому реконструкція тут обов'язкова. Через це його не вважають придатним для іпотечного кредитування, а це означає, що продавати можна лише за готівку.