За коттедж, где есть 3 спальни, 2 гостиные, кухня, ванная и большой сад, хотят 300 тысяч фунтов стерлингов наличными, или 16,8 миллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости OnTheMarket.

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Какую особенность имеет коттедж?

Хоть это и эксклюзивный дом в довольно хорошем месте, впрочем риэлторы сразу предупреждают, что при заключении сделки по покупке придется соблюдать несколько требований, среди которых есть надлежащий уход за усыпальницей одного из владельцев дома и его неприкосновенность в случае перестройки территории.



Вид усыпальницы бывшей владелицы имения / Скриншот фото OnTheMarket

Дело в том, что имущество продается как часть наследства. А в могиле, которая есть на территории, похоронена женщина, дочь которой пожелала, чтобы последний приют ее матери не был осквернен.

Кроме того, хоть в доме есть электричество, впрочем нет подтверждения о типе водоснабжения и канализации. Нет здесь и парковки, поэтому к дому придется идти пешком.

Заметьте! На самом деле объект находится в плохом жилом состоянии, а потому реконструкция здесь обязательна. Поэтому его не считают пригодным для ипотечного кредитования, а это значит, что продавать можно только за наличные.