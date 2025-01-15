Люди купили будинки за пів мільйона доларів, але змушені добиратися до них через сади сусідів

У Британії власники будинків змушені добиратися до своїх помешкань через сади сусідів. Це викликає у них жах, особливо якщо врахувати, що за нерухомість вони заплатили майже по пів мільйона доларів.

Як так трапилося, що будинки людей опинилися в ізоляції, 24 Канал розповідає з посиланням на The Daily Star.

Зверніть увагу Чоловік виграв будинок посеред лісу в лотерею: чому він не зможе там жити

Чому люди не можуть під'їхати до власних будинків на авто

В Англії власники будинків, які заплатили за свої помешкання до 400 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 489 тисяч доларів), скаржаться, що вони відрізані від своїх будинків. Усе через зсуви та погану погоду, внаслідок чого в'їзд і виїзд автомобілів заблокований.

Перші проблеми почали виникати ще у березні 2024 році. Зараз же ситуація відчутно погіршилася. Попри те, що мішки з піском підкріплювали землю, нещодавня негода спровокувала зсув. Тепер дорога непроїзна.



Дорога, яка веде до будинків, заблокована / Фото SWNS

У результаті приблизно 12 власників будинків не можуть під'їхати на автівках до власних будинків. Вони змушені паркуватися далеко від дому і йти пішки до будинків пішки через сади своїх сусідів.

Що каже землевласник і місцева влада

Люди скаржаться, що ніхто не бере на себе відповідальності за ситуацію, яка склалася.

33-річний інженер Ріс Александер каже, що життя в маєтку – це "жах". Він розповів, що проїзд до його дому заблокований з березня минулого року. Однак в жовтні та грудні ситуація погіршилася. Чоловік побоюється, що якщо нічого не змінити, то з часом заблокованим може стати і їхній сад чи навіть кухня.

Ба більше – у кварталі досі немає вуличного освітлення.



Люди скаржаться, що ніхто не хоче вирішити проблему / Фото SWNS

У компанії Dunedin Homes журналістам зазначили, що розуміють, що "як землевласник вони зобов'язані забезпечити безпеку схилу, оскільки почнуться судові позови".

Місцева влада заявила, що "постійно контактує з розробником".

Ми повністю розуміємо занепокоєння людей. Попри те, що земля не є власністю ради, ми постійно контактуємо з забудовником, щоб перевірити, які дії вживає компанія, відповідальна за технічне обслуговування та ремонт,

– сказав речник місцевої ради.

Там сподіваюся, що врешті проблему вдасться виправити.