Как так случилось, что дома людей оказались в изоляции, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Daily Star.

Обратите внимание Мужчина выиграл дом посреди леса в лотерею: почему он не сможет там жить

Почему люди не могут подъехать к собственным домам на авто

В Англии владельцы домов, которые заплатили за свои дома до 400 тысяч фунтов стерлингов (примерно 489 тысяч долларов), жалуются, что они отрезаны от своих домов. Все из-за оползней и плохой погоды, в результате чего въезд и выезд автомобилей заблокирован.

Первые проблемы начали возникать еще в марте 2024 года. Сейчас же ситуация ощутимо ухудшилась. Несмотря на то, что мешки с песком подкрепляли землю, недавняя непогода спровоцировала оползень. Теперь дорога непроезжая.



Дорога, которая ведет к домам, заблокирована / Фото SWNS

В результате примерно 12 владельцев домов не могут подъехать на машинах к собственным домам. Они вынуждены парковаться далеко от дома и идти пешком к домам пешком через сады своих соседей.

Что говорит землевладелец и местные власти

Люди жалуются, что никто не берет на себя ответственности за ситуацию, которая сложилась.

33-летний инженер Рис Александер говорит, что жизнь в поместье – это "ужас". Он рассказал, что проезд к его дому заблокирован с марта прошлого года. Однако в октябре и декабре ситуация ухудшилась. Мужчина опасается, что если ничего не изменить, то со временем заблокированным может стать и их сад или даже кухня.

Более того – в квартале до сих пор нет уличного освещения.



Люди жалуются, что никто не хочет решить проблему / Фото SWNS

В компании Dunedin Homes журналистам отметили, что понимают, что "как землевладелец они обязаны обеспечить безопасность склона, поскольку начнутся судебные иски".

Местные власти заявили, что "постоянно контактируют с разработчиком".

Мы полностью понимаем беспокойство людей. Несмотря на то, что земля не является собственностью совета, мы постоянно контактируем с застройщиком, чтобы проверить, какие действия предпринимает компания, ответственная за техническое обслуживание и ремонт,

– сказал представитель местного совета.

Там надеюсь, что в конце концов проблему удастся исправить.