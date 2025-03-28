Архітектори дослідили Рівненщину і створили онлайн-конструктор будинків: чому це важливо

Архітектори дослідили села Рівненської області, аби зафіксувати особливості місцевих будинків та відобразити їх в онлайн-конструкторі. Це допоможе зберегти культурну спадщину регіону.

Про проєкт на його результати Суспільному, яке цитує 24 Канал, розповіла lead-архітекторка проєкту RE:Ukraine Villages Віталіна Гошовська.

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Як досліджують українські села

За словами Віталіни Гошовської, RE:Ukraine Villages – проєкт, спрямований на збереження культурної спадщини сіл України. Команда вивчає особливості архітектури приватних будинків, які побудували протягом останніх 100 років, а тоді презентує ці знахідки в діджитал-форматі.

Усі дослідження проходять у 2 етапи. Спершу волонтери проєкту моніторять контекст з онлайн-джерел – вивчають історичні передумови та вплив географічних і етнографічних чинників на розвиток архітектури регіону. Далі спілкуються з істориками, формують список сіл, куди поїдуть з експедицією.

Потім дослідники отримують перепустки і їдуть вивчати архітектуру українських сіл.

Під час експедицій роблять фото, спілкуються з місцевими, збирають інформацію. Усі зроблені фотографії волонтери завантажують на гугл-диск,

– зазначила архітекторка.

Пізніше їх вивчає команда RE:Ukraine Villages і використовує для роботи над онлайн-конструктором.



Онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages будинку з Рівненщини / Скриншот з онлайн-конструктора

Нагадаємо, жителька Тернопільщини Надія Куца створила казковий простір біля свого будинку, використовуючи бетонні композиції. Першою завершеною роботою стала декоративна огорожа, а тепер подвір'я прикрашають різноманітні скульптури з рослинними мотивами.

Результати експедицій на Рівненщину

Архітектори balbek bureau дослідили 25 сіл Рівненщини. Вони з'ясували, що найчастіше будинки фарбують у білий, блакитний, жовтий, зелений і теракотовий кольори, вікна – здебільшого блакитні.

Оселі декорують кольоровими елементами у різних комбінаціях. На стінах і кутах найчастіше трапляються декоративні ромби, зображення рослин, сердечка. Поширені також елементи із дзеркала. Веранди у Рівненській області переважно двосхилі та розміщені по центру фасаду. "Ця багато оздоблена частина будинку слугує його своєрідним обличчям, часом перевершуючи решту будинку в оздобленні", – зауважила Віталіна Гошовська.

Архітекторка вважає, що багатство декоративних елементів на будинках – одна з головних особливостей Рівненщини.

Будинки у селах Рівненщини: Фото RE:Ukraine Villages

Популярний там і декор з металевих пластин і листів. У місцевих будинках можна побачити декоровані металеві димарі, витончені ринви, а також різьблене металеве оздоблення периметра фронтонів.

"У Рівненській області трапляються і дерев'яні будинки, і кам'яні з комбінацією з цегли, ракушняка, пісковика, і мазанки. Усі ці хати є носіями дизайн-коду області, який було важливо дослідити й зафіксувати", – підсумувала архітекторка.

Партнером дослідження сіл Рівненщини й Волині стала платформа "Алгоритм дій".