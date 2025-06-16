Укр Рус
Нерухомість Тренди і натхнення З роду унікальних: продають будинок-аеропорт із власною злітно-посадковою смугою
16 червня, 11:42
2

З роду унікальних: продають будинок-аеропорт із власною злітно-посадковою смугою

Марта Левицька
Основні тези
  • У британському містечку продають унікальну нерухомість – будинок зі злітно-посадковою смугою та ангаром для літака.
  • На фото видно, що це старовинна, але доглянута власність, де до всього ще є майстерня і виноробня.

У британському містечку Удімор, Східний Сассекс, продають будинок із власною злітно-посадковою смугою. Також на ділянці є ангар для паркування літака.

Унікальну нерухомість продають за 945 тисяч фунтів стерлінгів. Це приблизно 53,2 мільйона гривень, розповідає 24 Канал, посилаючись на місцеве агентство нерухомості.

Зверніть увагу Рекордні інвестиції у житло: Велика Британія будує шлях до сотень нових будинків

Який вигляд має сам будинок

До власності належить близько 5 гектарів землі з садами і пасовищами. Звідти відкриваються чудові краєвиди на долину Тіллінгем.


Будинок з великою ділянкою / Фото equusproperty.co.uk

Основний будинок має два поверхи:

  • на першому – величезна вітальня, кухня та підсобне приміщення;
  • на другому – спальня з ванною кімнатою та ще окремі спальня та ванна.

На фото видно, що будинок – старовинний, але інтер'єри оновлені, зокрема кухня.


Інтер'єр кухні / Фото equusproperty.co.uk 


Інтер'єр вітальні / Фото equusproperty.co.uk 

Амбар для літака, майстерня, виноробня і багато іншого

Також на ділянці розташована майстерня та є невеликий внутрішній дворик, викладений італійською мозаїчною плиткою. Поруч стоїть господарське приміщення, до якого прибудована комора. Також до власності належить невеликий виноградник і виноробня


Амбар для літака / Фото equusproperty.co.uk 

Що стосується амбара та злітно-посадкової смуги, то вони призначені для легких спортивних і надлегких літаків з коротким зльотом і посадкою.