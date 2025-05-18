Продають будинок, де в дитинстві жив Папа Лев XIV: який вигляд має будівля

Розташований дім у місті Долтон, штат Іллінойс, що на відстані 32 кілометрів від Чикаго. Будинок має 3 спальні. Його початкова ціна становить 250 тисяч доларів. Аукціон триватиме до 18 червня, однак власник може прийняти одну з пропозицій раніше.



У США продають дім, де провів дитинство новий Папа Римський / Фото AP, Erin Hooley

Нинішній власник придбав нерухомість у 2024 році за 66 тисяч доларів і зробив там ремонт. Попри зниження ціни до 199 тисяч, нерухомість тривалий час не привертала уваги покупців.

Ситуація змінилася 8 травня – у день, коли Роберта Прево обрали новим Папою. Лише за кілька годин після оголошення продавець отримав вісім пропозицій і тимчасово зняв будинок із продажу.

До обрання Папи це була звичайна нерухомість. А після цього моменту – це вже щось набагато більше,

– заявив Міша Хагані, виконавчий директор агентства Paramount Realty, яке займається продажем.

Новий Папа жив у цьому будинку у дитинстві.



Такий вигляд будинок має всередині / Фото Prestige Real Estate Images Inc

Що відомо про Папу Римського Лева XIV

8 травня, під час другого дня конклаву у Ватикані, Роберта Прево обрали новим Папою Римським, а 18 травня відбулася його інтронізація. Він став першим американцем на цьому посту в історії католицької церкви.

Лев XIV народився в Чикаго, а дитячі роки провів у Долтоні. Він має тісний зв'язок із місцевою католицькою спільнотою й здобув ступінь магістра богослов'я у Католицькому Теологічному Союзі в Чикаго в 1982 році.