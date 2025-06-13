Населення міста: який вигляд має будинок, у якому мешкають 20 тисяч людей

Багатоквартирний будинок Regent International у Китаї славиться кількістю мешканців – майже 20 тисяч людей. Тут є вся необхідна інфраструктура: від супермаркетів до басейнів.

Унікальний багатоквартирний будинок розташований у Ханчжоу. Його називають "містом під дахом", пише 24 Канал, посилаючись на Lad Bible.

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Мав бути готель, але збудували гігантський будинок

Спочатку Regent International задумали як шестизірковий готель, але в підсумку він став житловим будинком з інфраструктурою, що задовольнить майже будь-які побутові потреби.

У комплексі є фуд-корт, інтернет-кафе, манікюрні салони, магазини і навіть невеликі супермаркети та басейни. І хоча жителі Ханчжоу не дуже спішать туди заселятися, ті, хто вже це зробив наче не шкодують про своє рішення.

Будинок розташований у діловому районі Qianjiang Century City. Він має висоту понад 200 метрів, а площа становить 260 тисяч квадратних метрів. Проєкт будинку розробила відома дизайнерка, яка причетна до створення одного з небагатьох семизіркових готелів у світі – Singapore Sands Hotel.

Хоч кількість мешканців у будинку Regent International і так багатотисячна, він може вмістити ще більше людей. Комплекс передбачений для проживання до 30 тисяч осіб.

Які є квартири та скільки вони коштують

Квартири на вигляд досить прості, тому найбільший попит мають серед студентів, молодих спеціалістів і фрилансерів.



Інтер'єр кухні / Фото Plus Housing

Невеликі апартаменти без вікон коштують майже 1500 юанів на місяць (близько 8 700 гривень), а більш просторі та з балконом – майже 4000 юанів (приблизно 23 100 гривень).



Інтер'єр вітальні / Фото Plus Housing

Житловий комплекс відкрили ще у 2013 році, але він досі часто обговорюваний і дуже популярний у Ханчжоу.