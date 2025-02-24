Один із найменших будинків у світі може вмістити 6 мешканців: як це можливо

Крихітні будинки стали популярною альтернативою традиційному житлу, адже це бюджетніший варіант. Свою модель, що стала одною з найменших у світі, презентувала австралійська компанія.

Компанія Havenwood Tiny Homes розробила два формати модульних будинків. Один із них має лише 5 метрів довжини, але там можуть поміститися 6 осіб, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

Зверніть увагу 10 років на ремонт: пара облаштувала затишний будинок біля моря зі старого громадського туалету

Один із найменших будинків у світі

Власником австралійської компанії є 60-річний Рік Сміт, який заснував її п'ять років тому. Мета ідейника – забезпечувати людей доступним житлом. За цей час його команда спроєктувала багато крихітних будиночків для одного, двох та трьох мешканців. Тепер вдалося розробити житло для сім'ї чи навіть родини.

Один із найменших будинків має назву Beau River (5,2 метра довжини, 2,5 метра ширини, 3,3 метра висоти). У помешканні є одна повноцінна кімната та дві мансарди, де можуть поміститися 5 – 6 осіб.

Кухонна зона та мансарда / Фото Havenwood Tiny Homes

Поки будиночки виготовляють лише під замовлення й доставляють по Австралії. Проте власник думає про те, щоб колись транспортувати їх по всьому світу.

Повноцінна кімната / Фото Havenwood Tiny Homes

Тримісні будиночки

Цікавими є тримісні моделі Havenwood Tiny Homes. Наприклад, будиночок Maverick складається зі спальні на першому поверсі та двох кімнат на горищі. І хоч помешкання завдовжки лише 7,3 метра, там є повноцінна кухня, ванна кімната й комора.

Модульна хатинка Joely має таку ж довжину, але потенційно вміщує більше людей. Усе завдяки продуманому плануванню: внизу встановлено двоярусне ліжко, а нагорі – дві спальні, що розділені коридором.

Усі будиночки зроблені на тривісному причепі з колесами, тому місце проживання можна змінювати. Що стосується цін, то одномісні помешкання, наприклад, коштують 79,5 тисяч австралійських доларів (2,1 мільйона гривень). Це значно дешевше, ніж середня вартість нерухомості в Австралії – 878 тисяч місцевих доларів (понад 23 мільйони гривень).