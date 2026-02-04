Наймістичніша споруда України: що відомо про будинок з химерами

Будинок з химерами у Києві давно став не лише впізнаваною пам'яткою, а й однією з найзагадковіших споруд України. Його незвичний вигляд та міські легенди зробили цю будівлю справжнім символом містичної архітектури.

Чим особливий Будинок з химерами у Києві?

Споруду звели у 1901 – 1903 роках за проєктом архітектора Владислава Городецького. Вона розташована у Києві на вулиці Банковій, 10, розповідає 24 Канал.

Через складний рельєф будівля має різну поверховість з різних боків. З боку вулиці це три поверхи, а знизу вона виглядає значно вищою. Для початку 20 століття це стало нестандартним рішенням.

Окрема родзинка це оздоблення. Фасад і частину інтер'єрів прикрашають скульптури тварин, риб, мисливських трофеїв і фантастичних істот. Саме вони й дали будівлі назву, хоча класичних готичних химер тут насправді немає, зазначає "Локальна історія".

Будинок з химерами / Фото Вікіпедія

Які легенди пов'язані з будівлею?

Навколо дому роками з'являлися містичні історії. Одна з найвідоміших розповідає про нібито трагічну загибель доньки архітектора, а саму споруду вважають пам'ятником, пише "Ти Київ". Документальних підтверджень цьому немає, однак легенда міцно закріпилася у міському фольклорі.

Інша популярна версія стосується самої забудови схилу. Мовляв, архітектор довів, що навіть на складній ділянці можна звести розкішний житловий будинок. Є й історії про фінансові труднощі автора, після яких він втратив цю споруду, що додало будівлі ще більш загадкової слави.

Яке призначення будівля має сьогодні?

Сьогодні Будинок з химерами не використовується як звичайний житловий дім. Споруда слугує офіційною резиденцією Президента України для проведення протокольних зустрічей та державних заходів.

Потрапити всередину вільно не можна, тому для більшості людей будівля залишається загадкою. Саме закритість і поєднання історії з незвичною архітектурою й підтримують її репутацію однієї з наймістичніших споруд Києва.

Де розташований найстаріший будинок у Києва?

Найстаріший житловий будинок Києва стоїть у Подолі на Контрактовій площі, 7, і належить до архітектури кінця 18 століття. Споруда зберегла автентичні елементи попри перебудови та має статус пам'ятки місцевого значення.

Вона розташована всередині кварталу, частково закрита пізнішими будівлями й помітна тільки з арки між сусідніми будинками. Будинок витримав пожежу 1811 року й далі використовувався як житло.