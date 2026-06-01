Одна з найстаріших споруд Чернігова: що планують зробити з 300-річним Будинком Мазепи

У Чернігові хочуть відреставрувати Полкову канцелярію, відому як Будинок Мазепи. Пам'ятці понад 300 років, а після обстеження фахівці заявили, що вона потребує термінових дій для збереження.

Що планують зробити з 300-річною пам'яткою у Чернігові?

Головним об'єктом, який оглянула комісія з охорони культурної спадщини, стала Полкова канцелярія, пише "Час Чернігівський".

За словами фахівців, будинок потребує термінових рішень для збереження. Водночас його хочуть не просто врятувати, а й відкрити для відвідувачів як історичну пам'ятку культури.

Цікаво! Історія споруди охоплює кілька століть. Свого часу будинок належав чернігівському полковнику Якову Лизогубу, а пізніше – гетьману Івану Мазепі. У 18 столітті тут працювала канцелярія Чернігівського козацького полку. Згодом у будівлі розміщувався архів, а нині тут зберігаються фонди Чернігівського обласного історичного музею.

У заповіднику "Чернігів стародавній" уже обговорюють, яким може бути майбутнє пам'ятки. Разом із Міністерством культури тут планують спочатку дослідити будівлю, а потім підготувати проєкт реставрації. Також у заповіднику розглядають можливість створення музею Гетьманщини або Івана Мазепи.

Генеральна директорка заповідника Наталія Реброва вважає, що будівля доби Гетьманщини могла б розповідати саме про цей період української історії. За її словами, музей міг би бути присвячений Гетьманщині та ролі Чернігівського полку. Водночас до конкретних рішень ще далеко, адже поки що існує лише сама ідея майбутнього музею.

Розуміємо, що війна, складно, але будинок сам про себе говорить, що потребує допомоги. Йому 300 років, він ніколи не реставрувався,

– розповідає Наталія Реброва.

Втім, є й інша проблема. Зараз у Полковій канцелярії працює фондосховище Чернігівського обласного історичного музею. Тут зберігаються понад 20 тисяч експонатів. У музеї підтримують ідею реставрації, але наголошують: перед початком робіт колекцію доведеться перевезти в інше приміщення з належними умовами для зберігання та охорони музейних предметів.

