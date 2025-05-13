Будинок з вежею у Києві: історія вишуканої пам'ятки архітектури, що вміщувала "новинку століття"
- Відомий Будинок з вежею в Києві є прикладом архітектури пізнього модерну.
- Однак архітектурні особливості – не єдина його особливість.
- Мало хто знає, що будинок на Рейтарській є прикладом новітніх технологій.
На Рейтарській у Києві можна побачити величний будинок, що для нас є прикладом архітектури пізнього модерну. Однак для початку 20 століття він був зразком новітніх технологій, що вражають навіть донині.
Творцем відомого Будинку з вежею став відомий український архітектор Олександр Вербицький. Проєкт у нього замовила одна пані, що була дружиною присяжного повіреного, – саме так колись називали адвоката судової палати, розповідає 24 Канал.
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Історія Будинку з вежею
Теперішню архітектурну пам'ятку на Рейтарській зводили два роки – з 1912 по 1914 роки. Вербицький не просто створив проєкт і передав його далі, а здійснював технічний нагляд за будівництвом.
Оскільки Будинок з вежею був прибутковим, там мешкало багато відомих людей. Наприклад, майже одразу туди заселилася редакція українського сатирично-гумористичного журналу "Ґедз". Паралельно там осів і сам Олександр Вербицький, проживши до 1930 року.
Довідка. Прибутковий будинок – багатоквартирний житловий будинок, збудований для здавання квартир у найми.
Після встановлення радянської влади більшовики націоналізували споруду. Вони не могли дозволити, щоб у центрі Києва люди мешкали у великих, гарних квартирах, тож перетворили їх на комуналки.
Відомо, що опісля в будинку оселився популярний актор Юрій Тимошенко, більш відомий під сценічним псевдонімом Тарапунька. Відтоді головний зовнішній акцент будівлі називають "вежею Тарапуньки".
Цікаві факти про будинок на Рейтарській: дивіться відео
Великі квартири та унікальний пиловсмоктувач
Будинок має 5 поверхів з напівпідвалом. Фасад рясно прикрашений різноманітним декором: тиньком, ліпниною у вигляді жіночих голів, квітів, ваз тощо. На балконах і брамі – металевий декор із вертикальних елементів із заокругленими вставками.
Квартири були великі – від трьох до шести кімнат, з вітальнею, їдальнею, кабінетом, спальнею, дитячою кімнатою, приміщенням для прислуги, кухнею, ванною та санітарним вузлом.
Будинок був обладнаний усім необхідним і навіть більше: електричним освітленням, центральним водяним опаленням, телефонним зв'язком, каналізацією і навіть центральним пиловсмоктувачем, що був виведений до кожної кімнати. На той час це було справжньою "новинкою століття", кажуть автори подкасту "Маленькі історії великого Києва". Пральню та прасувальну також облаштували – вони були в напівпідвалі та на першому поверсі.
Через недбалу експлуатацію за часів більшовицької влади Будинок з вежею втратив свій первісний архітектурний шарм. А ще у 1980-х роках там провели капітальний ремонт, унаслідок чого спростили декор фасадів.
Нині в будинку на Рейтарській функціонує Міжнародна юридична компанія та консульський відділ посольства Естонії в Україні.