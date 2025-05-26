Все включено: у Швеції звели унікальний будинок-теплицю, де можна вирощувати їжу

Архітектори зі Швеції звели унікальний будинок, який формою нагадує теплицю. Річ у тім, що це не просто житло – усередині справді будуть вирощувати овочі та фрукти.

Це двоповерховий будинок з терасою на даху, який чудово поєднується з природним оточенням. Адже зовні він майже повністю зроблений зі скла, розповідає 24 Канал, посилаючись на Global Design News.

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Сам генерує електроенергію та забезпечує їжею

У скляний дах будинку-теплиці інтегровані фотоелектричні панелі, тому житло самостійно генерує електроенергію. Фундамент виготовлений з піноскла та дерева, що забезпечує чудову ізоляцію.

Будинок має власне джерело питної води зі свердловини – стічні води очищаються через клумби в будинку, що також дає рослинам необхідні мікроелементи.



Овочі й фрукти отримують необхідне світло, тепло та воду / Фото ubm-development

Теплиця в будинку не вигадка – вона розташована одразу під склом і оточує основне житло довкола. Господарі зможуть харчуватися власними овочами й фруктами.

Що стосується самого будинку, то планування таке:

перший поверх – вітальня, кухня та головна спальня;

другий поверх – кабінет і велика кімната, яку можна поділити на дві спальні;

третій поверх – тераса з панорамним видом на ліс і озеро.



Житловий будинок в оточенні теплиці / Фото ubm-development

За скільки продають будинок-теплицю

Житло розташоване в особливому місці – на озері Венерн, що за годину їзди від Гетеборга. Його вартість – 715 тисяч євро. Архітектори вважають, що це гарна інвестиція, адже через 20 років витрати окупляться. А далі будинок почне виробляти навіть більше енергії, ніж йому потрібно.

До слова, будинок розроблений за концепцією "життя під склом", ідея якої належить шведському архітектору Бенгту Варне. Вона була розроблена ще в 1970-х роках.