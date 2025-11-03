Не просто будинок: унікальний проєкт Waterhouse, що розчиняється серед дерев

У канадському місті Саттон провінції Квебек з'явився житловий проєкт Waterhouse, створений архітектурними студіями Oyama та Julia Manacas Architecte. Архітектори прагнули досягти максимальної гармонії між архітектурою та середовищем, тому будівля виконана з натуральних матеріалів.

Загальна площа резиденції близько 260 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.

Дивіться також Від лофту до розкішного пентхауса: як би виглядала оселя героїв "Відьмака" у сучасному світі

Як виглядає Waterhouse?

Будинок складається з трьох окремих блоків, кожен із яких має власне призначення. Така структура дозволила зберегти природну топографію ділянки й водночас чітко розподілити функціональні зони.

Перший блок, що розташований ближче до дороги, – це ательє. Тут містяться майстерня, гараж і горище для зберігання речей.

Будинок Waterhouse у лісі / Фото Alex Lesage

Центральна частина, якій дали назву "Велика кімната", об'єднує кухню, їдальню та вітальню. Завдяки панорамним вікнам відкривається вид на галявину та ставок. У товстій центральній стіні розташовано камін.

Третя частина, або "Вежа", містить гостьові спальні й домашній офіс. З верхнього рівня можна вийти на дах – терасу з краєвидом на гори.

У чому особливість та інноваційність проєкту?

Фасад облицьовано дерев'яною черепицею з кедра, яка з часом набуває природного сірого відтінку, зливаючись із кольорами лісу. За словами авторів проєкту, головна ідея Waterhouse – створити простір, який не домінує над природою, а співіснує з нею.

Інтер'єр будинку / Фото Alex Lesage

Кедрова черепиця використовується не лише зовні, а й частково всередині будинку. Між різними елементами утворюється внутрішній дворик, обшитий дубовими панелями.

Цікаво! Важливою особливістю проєкту є гнучка планувальна структура. Між приміщеннями немає жорсткої послідовності, а рух мешканців будинку здійснюється природно, через відкриті переходи.

Як сучасні дизайнери використовують природні мотиви?