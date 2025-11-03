Не просто будинок: унікальний проєкт Waterhouse, що розчиняється серед дерев
- У канадському місті Саттон створено житловий проєкт Waterhouse, який поєднує архітектуру з природою за допомогою натуральних матеріалів.
- Будинок складається з трьох блоків: ательє з майстернею, центральної "Великої кімнати" з кухнею та вітальнею, і "Вежі" з гостьовими спальнями та домашнім офісом.
У канадському місті Саттон провінції Квебек з'явився житловий проєкт Waterhouse, створений архітектурними студіями Oyama та Julia Manacas Architecte. Архітектори прагнули досягти максимальної гармонії між архітектурою та середовищем, тому будівля виконана з натуральних матеріалів.
Загальна площа резиденції близько 260 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.
Як виглядає Waterhouse?
Будинок складається з трьох окремих блоків, кожен із яких має власне призначення. Така структура дозволила зберегти природну топографію ділянки й водночас чітко розподілити функціональні зони.
Перший блок, що розташований ближче до дороги, – це ательє. Тут містяться майстерня, гараж і горище для зберігання речей.
Будинок Waterhouse у лісі / Фото Alex Lesage
Центральна частина, якій дали назву "Велика кімната", об'єднує кухню, їдальню та вітальню. Завдяки панорамним вікнам відкривається вид на галявину та ставок. У товстій центральній стіні розташовано камін.
Третя частина, або "Вежа", містить гостьові спальні й домашній офіс. З верхнього рівня можна вийти на дах – терасу з краєвидом на гори.
У чому особливість та інноваційність проєкту?
Фасад облицьовано дерев'яною черепицею з кедра, яка з часом набуває природного сірого відтінку, зливаючись із кольорами лісу. За словами авторів проєкту, головна ідея Waterhouse – створити простір, який не домінує над природою, а співіснує з нею.
Інтер'єр будинку / Фото Alex Lesage
Кедрова черепиця використовується не лише зовні, а й частково всередині будинку. Між різними елементами утворюється внутрішній дворик, обшитий дубовими панелями.
Цікаво! Важливою особливістю проєкту є гнучка планувальна структура. Між приміщеннями немає жорсткої послідовності, а рух мешканців будинку здійснюється природно, через відкриті переходи.
Як сучасні дизайнери використовують природні мотиви?
Українські дизайнери також активно використовують природні елементи в інтер'єрах. Яскравим прикладом є київська студія YOD Group, яка перемогла в конкурсі Restaurant & Bar Design Awards 2025 з проєктом ресторану Samna.
Акцентом, що вразив інших учасників та членів журі, стала стеля у формі хвиль, підсвічена біодинамічним світлом. Інсталяція виглядає живою, а зал набуває ефекту морської поверхні.