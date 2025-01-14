Новий будинок за 1,6 мільйона доларів шокував під час огляду: що з ним не так

Відео, на якому американський інспектор оцінює новозбудоване житло, стало вірусним у тіктоці. Чоловік сам був шокований, коли почав оглядати будинок.

Будинок, який рекламують як новий і розкішний, насправді не відповідає опису. Житло, що пропонують за 1,6 мільйона доларів, навряд чи варте своїх коштів, пише 24 Канал, посилаючись на відео інспектора в тіктоці.

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Інспектор прийшов оцінити будинок і був шокований

Новозбудоване житло розташоване в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Інспектор, на ім'я Ендрю, прийшов оцінити його на прохання потенційних покупців. Як з'ясувалося, там чимало сюрпризів.

Мене найняли люди, які шукають для себе житло, щоб оцінити всі дефекти всередині будинку і дати їм краще уявлення про те, що потрібно для усунення основних проблем, в першу чергу від проникнення вологи ззовні,

– поділився інспектор, який займається продажем нерухомості протягом десяти років.

Ендрю розповів, що будинок звели тільки два роки тому. Усі роботи виконували з нуля, без використання фундаменту попередньої будівлі. Це житло, очевидно, просто неякісно збудували й здали в експлуатацію, щоб заробити.

Огляд новозбудованого житла: дивіться відео

"Червоних прапорців" було багато

Інспектор звернув увагу на корозію сталевих перемичок, які є структурними опорами: "Коли вони піддаються корозії, то розширюються, що призводить до розтріскування цегли".

На відео чоловік показав кут на даху з видимими тріщинами в цеглі, розхитані бильця, зламані замки у дверях. Труба у ванній кімнаті була від'єднана, віконні ущільнювачі зіпсовані. Віконна решітка також потребує заміни, а це все додаткові проблеми і витрати.

Користувачі тіктока були шоковані не менше за інспектора: "2 роки і ці всі пошкодження?", "Старі будинки стоять століттями", "1,6 мільйона з усіма цими проблемами – це якийсь жарт".