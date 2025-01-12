Будівництво цього житла стало одним із етапів відновлення частини лівого берега, яка розташована трохи далі від центру. І експериментальний проєкт вдався, повідомляє 24 Канал, посилаючись на The RIBA Journal.

Читайте також Ви не здогадалися б: у якому місті найбільше зросли ціни на квартири в новобудовах

Будівництво тривало дуже довго

Цей проєкт взагалі стояв під питанням через близькість ділянки до окружної дороги та сміттєспалювального заводу. Однак тоді влада ввела суворі обмеження стосовно рівня шуму та зниження швидкості руху, тому будівництво розпочали.

Втілення проєкту з назвою Wood Up стало для архітекторів справжнім випробуванням. Будь-яка дерев'яна багатоповерхівка наразі експериментальний проєкт, адже чітких будівельних інструкцій щодо них немає. Чимало елементів доводилося тестувати з нуля.



Дерев'яна багатоповерхівка на тлі традиційних / Фото Charly Broyez

До того ж проєкт змінювали через пожежу Нотр-Дамі. Також будівництво сповільнювалося через Олімпійські ігри. Попри труднощі, архітектори працювали та досягли свого.

Чим особливий будинок

Wood Up має 50 метрів заввишки. Це максимально допустима висота для житлових будівель у Парижі.

Перші три поверхи зробили з бетону через нерівний рельєф. Там облаштували автомобільний та велосипедний паркінги, кав'ярню та навіть стіну для скелелазіння.

Основний матеріал – бук, бо це найпоширеніша деревина у Франції. Зовнішні колони виготовили з дуґласії, підлогу – з дерев'яно-бетонного композиту. Балки та колони зроблені із сосни, оскільки вона дуже міцна. Другий важливий матеріал – скло, адже вікна в будинку панорамні.



Дерево та скло – два основні матеріали / Фото Charly Broyez

Всередині вдалося облаштувати 132 квартири. Велику частину площі відвели на створення саду на даху та високої тераси, де можна проводити заняття з танців, спортивні тренування та навіть вечірки.