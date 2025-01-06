Житло в новобудовах подорожчало на 19% у доларовому еквіваленті. Це стало рекордом для України, пише 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.

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Які ціни на квартири в новобудовах

У гривневому еквіваленті ціни на первинці зросли на 33%. В середньому квадратний метр у Кропивницькому коштує 990 доларів.

Найдешевша квартира з мінімальною площею буде коштувати 39 400 доларів.

У новобудовах класу комфорт вартість квадрата – 880 доларів, а в ЖК бізнес-класу – 1 090 доларів. Цікаво, що до повномасштабного вторгнення ціни коливались від 490 до 620 доларів.



Як змінилися ціни на новобудови / Аналітика ЛУНу

Скільки коштує житло на вторинці

У середньому квадрат коштує 790 доларів. Вартість однокімнатних помешкань становить 26 тисяч доларів, двокімнатних – 39 тисяч, трикімнатних – 50 тисяч доларів.

Найбільше на ринку пропонують двокімнатні квартири за ціною 35 – 40 тисяч доларів.

Варто зазначити, що Кропивницький посідає шосте місце за вартістю найдешевшого житла по Україні.