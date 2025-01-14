Дом, который рекламируют как новый и роскошный, на самом деле не соответствует описанию. Жилье, что предлагают за 1,6 миллиона долларов, вряд ли стоит своих средств, пишет 24 Канал, ссылаясь на видео инспектора в тиктоке.

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Инспектор пришел оценить дом и был шокирован

Новое жилье расположено в Шарлотте, штат Северная Каролина. Инспектор, по имени Эндрю, пришел оценить его по просьбе потенциальных покупателей. Как выяснилось, там немало сюрпризов.

Меня наняли люди, которые ищут для себя жилье, чтобы оценить все дефекты внутри дома и дать им лучшее представление о том, что нужно для устранения основных проблем, в первую очередь от проникновения влаги извне,

– поделился инспектор, который занимается продажей недвижимости на протяжении десяти лет.

Эндрю рассказал, что дом возвели только два года назад. Все работы выполняли с нуля, без использования фундамента предыдущего здания. Это жилье, очевидно, просто некачественно построили и сдали в эксплуатацию, чтобы заработать.

Обзор нового жилья: смотрите видео

"Красных флажков" было много

Инспектор обратил внимание на коррозию стальных перемычек, которые являются структурными опорами: "Когда они подвергаются коррозии, то расширяются, что приводит к растрескиванию кирпича".

На видео мужчина показал угол на крыше с видимыми трещинами в кирпиче, расшатанные перила, сломанные замки в дверях. Труба в ванной комнате была отсоединена, оконные уплотнители испорчены. Оконная решетка также нуждается в замене, а это все дополнительные проблемы это все дополнительные проблемы и расходы.

Пользователи тиктока были шокированы не меньше инспектора: "2 года и эти все повреждения?", "Старые дома стоят веками", "1,6 миллиона со всеми этими проблемами – это какая-то шутка".