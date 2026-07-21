Будинок за 1 євро може коштувати сотні тисяч: блогер розповів, за що доведеться платити

Будинок в Італії за 1 євро звучить як шанс придбати житло майже задарма. Насправді символічна ціна є лише початком, а найбільші витрати чекають на покупця вже після угоди.

Чому будинок за 1 євро може коштувати сотні тисяч

Перевірити, як працює ця схема, вирішив британський блогер Бен Морріс. Він вирушив на Сицилію та відвідав кілька населених пунктів, де покинуте житло пропонують за символічною ціною.

У Самбука-ді-Сицилія 1 євро є лише стартовою ставкою. Потенційні покупці подають свої пропозиції, а перевагу зазвичай отримує той, хто готовий заплатити більше. Через це остаточна ціна може зрости до кількох тисяч євро ще до оформлення угоди.

Водночас у Муссомелі досі можна знайти об'єкти, які продають за 1 євро без аукціону. Проте більшість такого житла потребує капітального ремонту й непридатна для проживання одразу після купівлі.

Місто Самбука-ді-Сицилія / Скриншот 24 Каналу

Під час огляду одного з будинків Моррісу порадили пересуватися лише біля стін. Стара підлога була настільки пошкоджена, що могла не витримати вагу людини. Покупцеві такого об'єкта доведеться ремонтувати не лише кімнати, а й основні конструкції будівлі.

До витрат також входять послуги нотаріуса й оформлення документів. Однак найбільше коштує реконструкція, особливо якщо потрібно замінити комунікації, відновити перекриття та привести приміщення до придатного для життя стану.

Наскільки великою може бути різниця між ціною купівлі та ремонтом, показує історія американки Мередіт Таббоне. Вона придбала будинок приблизно за 5 тисяч євро, а згодом викупила сусідню будівлю. Відновлення двох об'єктів обійшлося їй майже у 446 тисяч доларів.

Такі пропозиції з'являються переважно в невеликих італійських містах і селах, які поступово втрачають населення. Молодь виїжджає, старі будинки залишаються порожніми, а місцева влада шукає людей, готових їх відновити.

Один євро в таких оголошеннях означає лише стартову або символічну ціну самого будинку. Повна сума залежить від умов продажу, стану нерухомості, витрат на документи та обсягу ремонту.

Нагадаємо, українка Тетяна відмовилася від участі у програмі будинків за 1 євро та придбала готове житло за 30 тисяч євро. За її підрахунками, відновлення символічно дешевого будинку могло коштувати 80 – 100 тисяч євро.