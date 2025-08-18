За ціною смартфона: який будинок продають в українському селі за 10 тисяч гривень
- У Миколаївській області продають будинок з господарськими будівлями продають за 10 тисяч гривень.
- Загальна площа житла – 48 квадратних метрів, а земельної ділянки – 17 соток.
В одному із сіл Миколаївщини продають будинок фактично задарма, якщо порівнювати його вартість із середньою ринковою. За 10 тисяч гривень можна купити смартфон, а можна стати власником нерухомості.
Вартість будинку і так дуже низька, а власник зазначив, що остаточна ціна ще є договірною.
Який будинок продають за 10 тисяч гривень?
Будинок продають у селі Новосілля, що в Миколаївській області. До власності належать ще кілька господарських споруд, які також пораховані у вартість.
Нерухомість у занедбаному стані, тому авторка оголошення пише, що вона продається і "під розбір". До найближчого міста їхати 15 кілометрів.
Житло за 10 тисяч гривень / Фото OLX
Будинок – одноповерховий, це звичайна сільська хата. Загальна площа становить майже 48 квадратних метрів. Житло поділене на три кімнати. Стіни цегляні, а дах покритий шифером. Опалення є, і це власна котельня. Санвузол розташований у дворі.
Площа земельної ділянки – 17 соток. На фото видно, що на території є погріб, хлів чи сарай і, мабуть, що гараж. Подвір'я, на жаль, занедбане, тому новому власникові доведеться попрацювати і там.
Господарські будівлі / Фото OLX
Оголошення опублікували ще 6 серпня. За цей час воно зібрало понад 1400 переглядів від шукачів житла.