У Техасі продають химерний замок: що приховує будинок відомого архітектора

У Техасі виставили на продаж будинок, що більше нагадує казковий замок, ніж звичайне житло. Його збудував відомий архітектор Чарльз Ділбек, який прославився нестандартними проєктами.

Де розташований замок у Далласі та скільки він коштує?

Незвичайний будинок вартістю 5,49 мільйона доларів розташований у районі Престон Холлоу у Далласі, пише Realtor.com.

Площа будинку – близько 576 квадратних метрів. Його звели у 1948 році за проєктом техаського архітектора Чарльза Ділбека, який створював житло з виразним і трохи казковим виглядом.

Цей замок добре передає його підхід архітектора до житла. У ньому поєднали незвичні форми та рішення, які рідко зустрічаються у типовій забудові.

У будинку є 5 спалень. Окремий простір облаштували над гаражем на 3 автомобілі, його площа становить близько 119 квадратних метрів. Це приміщення можна використати як кабінет, гостьову квартиру або житло для персоналу.

Який вигляд має химерний замок і що є всередині?

Зовні будинок має риси французького нормандського стилю. Кам'яна стіна та ворота біля входу створюють враження заміського замку 19 століття, хоча будівля розташована в межах міста.

Усередині зберегли багато деталей. У кімнатах є високі стелі, грубі дерев'яні балки, великі каміни, декоративна штукатурка та невеликі затишні ніші. Привертають увагу люстри, які більше схожі на старовинні свічники. Вікна у будинку досить незвичайні, а частина з них – це різнобарвні вітражі.

Інтер'єр незвичайного будинку у Далласі / Фото Realtor.com

Велика вітальня має подвійну висоту стелі, відкриті балки й дерев'яні акценти. Простір виглядає досить химерно для сучасного житла та підтримує образ старого замку. На кухні усі покриття зроблені з натурального мармуру, а столи та стільці у їдальні – з темного дерева.

Основна спальня виходить на приватний балкон, з якого видно басейн. У ній також є камін, дерев'яна стеля з металевими деталями, великі французькі двері та вбудовані меблі.

Подвір'я будинку-замку в Техасі / Фото Realtor.com

На території, крім басейну, є спа-зона, місця для відпочинку, павільйон із каміном, спортивний майданчик, місце для вогнища та гриль. Найцікавішим у саду є ставок з рибками кої, кам'яні тераси та містки. Усе це розмістили серед дерев, які закривають ділянку від сусідів і вулиці з різних боків.

Як у Британії придбали будинок завширшки 2 метри?

У Британії на аукціоні продали один із найвужчих житлових будинків. Попри компактні розміри, об'єкт викликав значний інтерес і його придбали майже за 45 тисяч фунтів стерлінгів.

У найширшому місці він сягає близько 2,2 метра, що значно менше за звичайні будинки. Усередині облаштували повноцінне житло з передпокоєм, кухнею та ванною кімнатою. Водночас у будинку встановлені сучасні вікна, а поруч є гараж і невеликий сад.