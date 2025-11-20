Будівля довжиною 170 кілометрів: як проєкт The Line може вплинути на екологію

Саудівська Аравія знову переглядає плани щодо одного з найбільш амбітних міських проєктів світу – The Line. Попри фінансові коригування та дискусії навколо реалістичності ідеї, його називають ключовим елементом трансформації країни.

Що таке проєкт The Line?

The Line – це проєкт, який радикально змінює розуміння про міста майбутнього, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.

Його планують побудувати у вигляді 170 кілометрової лінії вздовж пустелі. Лінія буде сформована двома паралельними дзеркальними вежами заввишки 500 метрів кожна. Концепція передбачає повну відмову мешканців від автомобілів.

Проєкт будівлі The Line / Фото Dezeen

Цікаво! Населені райони The Line повинні функціонувати як взаємопов'язані спільноти з високим рівнем автоматизації. Дістатися з одного кінця міста до іншого можна буде за 20 хвилин. Системи штучного інтелекту мають оптимізувати всі міські процеси, використовуючи значно ширший обсяг даних, ніж у звичайних "розумних містах", повідомляє PR Newswire.

Як відбувається будівництво зараз?

Попри те, що держава ініціювала перегляд масштабних інфраструктурних програм, The Line формально залишається у пріоритеті.

Представники Neom наголошують, що їхні команди працюють над оптимізацією процесів і прискоренням робіт, зберігаючи стратегічну прив'язаність до початкових цілей.

Будівництво проєкту у пустелі / Фото Dezeen

Знімки, зроблені у квітні, демонструють значний прогрес у бетонних роботах. За оцінкою заступника генерального директора Neom, на створення інфраструктури регіону вже витрачено понад 50 мільярдів доларів.

Цікаво! Початкові плани щодо швидкого заселення довелося коригувати. Якщо раніше очікувалося, що до 2030 року у місті проживатимуть 1,5 мільйона людей, то зараз кажуть про 300 тисяч на ділянці довжиною 2,4 кілометра.

Паралельно триває реалізація інших частин мегапроєкту Neom – гірськолижного курорту Trojena та кліматичних і туристичних комплексів на узбережжі Червоного моря.

Що кажуть експерти?

Фахівці висловлюють дедалі більше застережень щодо екологічних наслідків The Line. Кліматичний радник Neom Дональд Вюбблс зауважив, що гігантська споруда має потенціал впливати на локальні кліматичні процеси, змінюючи потоки вітру та температуру в регіоні.

Зведення перших споруд The Line / Фото Dezeen

Важливо! Наукова спільнота звертає увагу і на ризики для дикої природи. Дослідники попереджають, що вертикальна стіна міста може стати бар'єром для міграцій птахів, які пролітають через цей маршрут.

The Line внесено до списку 15 екологічних викликів глобального масштабу. Загалом критики наголошують, що масштаб і експериментальність задуму потребують глибшого аналізу його довгострокового впливу на екосистеми пустелі.

Що кажуть засновники проєкту?