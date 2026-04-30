"Монстр довгобуду" ожив: у Києві знову будують Sky Towers

У Києві після багаторічної зупинки відновили роботи на одному з найвідоміших довгобудів – Sky Towers. Після продажу об'єкта новому власнику на будівельний майданчик повернулися будівельники та спецтехніка.

Чи означає відновлення робіт, що Sky Towers таки добудують?

Після паузи, яка тривала майже десять років, на території Sky Towers знову виконують будівельні роботи, повідомляє видання "Нерухомі".

Дивіться також Кабмін спростив правила будівництва: що зміниться для забудовників

Sky Towers залишається одним із найвідоміших довгобудів Києва. Роботи тут неодноразово зупиняли, і з часом комплекс став одним із найпоказовіших проблемних об'єктів у столиці.

Останній місяць помічаємо активні роботи на території "монстра" довгобуду Sky Towers, на проспекті Берестейському, неподалік від Центрального РАЦСу. Оновлюються господарські будівлі, завозяться матеріали, йде прибирання території, почала працювати техніка,

– написав у Facebook очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

Нині на об'єкті знову працюють будівельники та техніка. Водночас офіційної інформації про строки завершення або формат реалізації комплексу наразі немає.

Зміни відбулися після продажу комплексу. Об'єкт отримав нового власника, що і дало старт відновленню будівельного процесу. Проєкт передбачає великий багатофункціональний комплекс, який роками залишався недобудованим.

Цікаво! Будівництво почали у 2007 році, а завершити планували у 2010-му. Згодом роботи затягнулися, а через фінансові проблеми інвестора їх зупинили. З 2015 року об'єкт залишався недобудованим. Загалом вже збудували 27 поверхів.

Хто став власником Sky Towers і скільки він коштував?

Переможцем аукціону з продажу недобудованого комплексу Sky Towers стало ТОВ "Тех Інвест Постач Плюс". Компанія придбала об'єкт за 560 мільйонів гривень на майданчику OpenMarket.

Продаж відбувся після кількох невдалих спроб реалізувати комплекс у попередні роки. Раніше стартова ціна сягала кількох мільярдів гривень, однак її поступово знижували, щоб знайти покупця.

За даними "Економічної Правди", компанію-переможця пов'язують з оточенням колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Зокрема, фіксують бізнес-зв'язки через структури, які раніше належали або були пов'язані з його родиною.