Замість ремонту старої комори у ній зробили дім: незвичайний проєкт чехів вражає

У чеському селі стару господарську будівлю перетворили на незвичний житловий простір, який зовсім не схожий на типову реконструкцію. Архітектори вирішили не перебудовувати споруду повністю, а використали її як основу для сучасного будинку.

Стару комору перетворили на окремий будинок

У селі Бртев у Чехії архітектурне бюро Facha architekti реалізувало проєкт під назвою The Box in the Barn, який по-новому трактує роботу з історичними будівлями. Деталі про нього розповідає WhiteMAD.

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Усередині старої комори архітектори розмістили компактний будинок площею 42,5 квадратного метра, використавши наявну споруду як своєрідний каркас для автономного житла.

Проєкт створювали як сезонне місце для відпочинку на території сімейного маєтку. Спершу власники планували оновити житлову частину господарства, однак згодом концепція змінилася. Замість модернізації існуючого будинку архітектори запропонували окремий житловий об'єм, розташований просто всередині старої комори. Це дозволило зберегти автентичність комплексу та водночас надати будівлі нове призначення без втручання в її основну структуру.

Новий об'єм, який не маскується під старовину

Усередині господарської споруди з'явився простий дерев'яний будинок із чорною обшивкою. Його форма повторює геометрію комори, однак сам об'єм виглядає виразно сучасним. Завдяки цьому стару та нову частини легко відрізнити, а між ними виникає чіткий візуальний зв'язок.

Новий будинок не з'єднаний конструктивно зі старою спорудою та функціонує як незалежний об'єкт. Архітектори свідомо відмовилися від імітації історичної архітектури, натомість зробивши акцент на повазі до вже існуючого простору.

Панорамне вікно та продуманий зв'язок із садом

Одним із головних елементів проєкту стала візуальна вісь, прокладена через колишнє толочення. Вона веде погляд у бік саду з яблунями та відкритого ландшафту за ним. Саме це рішення вплинуло на внутрішнє планування будинку, а також визначило місце для панорамного вікна й обідньої зони.

Вставлений усередину об'єм трохи підняли над рівнем старої підлоги, яка проходить під ним безперервно. Перед входом облаштували бетонний майданчик, що створює плавний перехід між подвір'ям, відкритим простором комори та самим житлом.

Такий вигляд має дім з комори / Фото WhiteMAD

Лаконічний інтер'єр і природні матеріали

Інтер'єр будинку оформили стримано, зосередившись на натуральних матеріалах та цілісності простору. Основним матеріалом стала березова фанера теплого відтінку, яка контрастує з чорними МДФ-плитами, пофарбованими в масі.

Саме з цих плит сформували компактний функціональний блок, у якому розмістили кухню, ванну кімнату та місця для зберігання речей.

Конструкцію самого будинку виконали у вигляді легкого каркаса з балок KVH. Перегородки залишили з відкритою структурою шарів. Хоча будинок задумували для сезонного використання, теплоізоляція та система підігріву підлоги дозволяють жити там упродовж усього року. Водночас стара комора виконує роль природного захисту – вона допомагає уникати перегріву та оберігає житло від несприятливої погоди.

Не нове будівництво, а адаптація простору

Автори проєкту наголошують, що сприймають цю реалізацію передусім як адаптацію вже існуючої структури, а не як нове будівництво. Використання наявної споруди дозволило зменшити екологічний вплив та зберегти матеріальну спадщину місця.

The Box in the Barn демонструє, що сучасний будинок може з'явитися не лише завдяки новому будівництву, а й через уважне переосмислення того, що вже існує. У результаті архітектори створили незвичний, але водночас затишний простір, тісно пов'язаний із контекстом старої садиби.

Історичні будівлі дедалі частіше отримують нове життя

Схожі проєкти переосмислення старих споруд дедалі частіше з'являються у різних країнах. Наприклад, у США 222-річний маєток перетворили на сучасне преміальне житло, зберігши частину оригінальної кам'яної кладки, дерев'яні балки та інші автентичні елементи.

Після реконструкції в будинку облаштували шість спалень, вісім ванних кімнат, басейн, багаторівневі сади та скляний перехід між історичною і новою частинами будівлі.