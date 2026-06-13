Старую кладовую превратили в отдельный дом

В деревне Бртев в Чехии архитектурное бюро Facha architekti реализовало проект под названием The Box in the Barn, который по-новому трактует работу с историческими зданиями. Подробности о нем рассказывает WhiteMAD.

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Внутри старого сарая архитекторы разместили компактный дом площадью 42,5 квадратных метра, использовав имеющееся сооружение как своеобразный каркас для автономного жилья.

Проект создавали как сезонное место для отдыха на территории семейного поместья. Сначала владельцы планировали обновить жилую часть хозяйства, однако впоследствии концепция изменилась. Вместо модернизации существующего дома архитекторы предложили отдельный жилой объект, расположенный прямо внутри старой кладовой. Это позволило сохранить аутентичность комплекса и одновременно придать зданию новое назначение без вмешательства в его основную структуру.

Новый объем, который не маскируется под старину

Внутри хозяйственной постройки появился простой деревянный дом с черной обшивкой. Его форма повторяет геометрию амбара, однако сам объем выглядит явно современным. Благодаря этому старую и новую части легко отличить, а между ними возникает четкая визуальная связь.

Новый дом не соединен конструктивно со старым сооружением и функционирует как независимый объект. Архитекторы сознательно отказались от имитации исторической архитектуры, вместо этого сделав акцент на уважении к уже существующему пространству.

Панорамное окно и продуманная связь с садом

Одним из главных элементов проекта стала визуальная ось, проложенная через бывшую террасу. Она ведет взгляд в сторону сада с яблонями и открытого ландшафта за ним. Именно это решение повлияло на внутреннюю планировку дома, а также определило место для панорамного окна и обеденной зоны.

Вставленный внутрь объем немного приподняли над уровнем старого пола, который проходит под ним непрерывно. Перед входом обустроили бетонную площадку, создающую плавный переход между двором, открытым пространством кладовой и самим жилищем.

Так выглядит дом из кладовой / Фото WhiteMAD

Лаконичный интерьер и натуральные материалы

Интерьер дома оформили сдержанно, сосредоточившись на натуральных материалах и целостности пространства. Основным материалом стала березовая фанера теплого оттенка, которая контрастирует с черными МДФ-плитами, окрашенными в массе.

Именно из этих плит сформировали компактный функциональный блок, в котором разместили кухню, ванную комнату и места для хранения вещей.

Конструкцию самого дома выполнили в виде легкого каркаса из балок KVH. Перегородки оставили с открытой структурой слоев. Хотя дом задумывался для сезонного использования, теплоизоляция и система подогрева пола позволяют жить там в течение всего года. В то же время старая кладовая выполняет роль естественной защиты – она помогает избежать перегрева и оберегает жилище от неблагоприятной погоды.

Не новое строительство, а адаптация пространства

Авторы проекта подчеркивают, что воспринимают эту реализацию прежде всего как адаптацию уже существующей структуры, а не как новое строительство. Использование имеющегося здания позволило уменьшить экологическое воздействие и сохранить материальное наследие места.

The Box in the Barn демонстрирует, что современный дом может появиться не только благодаря новому строительству, но и благодаря внимательному переосмыслению того, что уже существует. В результате архитекторы создали необычное, но в то же время уютное пространство, тесно связанное с контекстом старинной усадьбы.

Исторические здания все чаще обретают новую жизнь

Подобные проекты переосмысления старых построек все чаще появляются в разных странах. Например, в США 222-летнее поместье превратили в современное элитное жилье, сохранив часть оригинальной каменной кладки, деревянные балки и другие аутентичные элементы.

После реконструкции в доме обустроили шесть спален, восемь ванных комнат, бассейн, многоуровневые сады и стеклянный переход между исторической и новой частями здания.