"Втомився викидати гроші на оренду": чоловік перетворив старий автобус на ідеальний будинок

25-річний Чей Денн із Південної Кароліни понад рік тому вирішив, що більше не хоче платити за оренду. Він придбав старий шкільний автобус і почав переоблаштувати його на житло.

Тепер чоловік живе в повноцінному двоповерховому будинку та ще й на колесах. Його історію розповів Realtor.com, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Зовні цей будинок дуже простий, але його інтер'єр вразив усіх: що всередині

"Мені набридло платити"

Спочатку Денн придбав старий шкільний автобус за 7 000 доларів. На такий крок його підштовхнула висока орендна плата. А на переобладнання чоловік витратив 57 тисяч доларів.

Мені набридло платити. Я просто втомився викидати гроші на оренду, коли можу вкласти їх у щось своє. Я вирішив, що з мене досить, і купив автобус, який перетворився на ідеальний будинок,

– поділився Денн.

Процес трансформації чоловік американець зняв і змонтував для свого ютюб-каналу. Він показав підписникам всі етапи робіт: від демонтажу сидінь до встановлення даху та повноцінної кухні.

Як чоловік переоблаштував автобус на житло: відео

У ремонті брала участь вся сім'я

Команда в чоловіка була сімейна – батько, брат і майбутня дружина. Спочатку вони демонтували 28 пасажирських крісел, а потім підняли дах на 4 фути (1,2 метра), щоб облаштувати повноцінний другий поверх.

Після зміцнення конструкції родина працювала над внутрішнім ремонтом: утепленням, встановленням стін, освітленням і системою вентиляції. В автобусі облаштували дві спальні, кабінет, кухню з барною стійкою, ванну кімнату та навіть горище.

Кухня в будинку на колесах / Фото YouTube

Інтер'єр в автобусі просто чудовий. Якщо поглянути на фото зсередини, то навіть не знається, що це житло на колесах. Воно нічим не гірше за звичайний будинок. За 7 місяців відео Денна зібрало аж 27 мільйонів переглядів.