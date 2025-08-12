Трикімнатний будинок в англійському селі Іглскліффі став епіцентром скандалу. Сусіди помітили оголошення про його продаж, але фото не відповідають реальності.

Сусіди кажуть, що господар хитрує і підробляє фотографії за допомогою ШІ. Усе для того, щоб продати будинок за більшу ціну, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

Як саме власник "прикрасив" будинок на фото?

Мешканці Стейшн-роуд, де розташований будинок, кажуть, що продавець шахраює. Він опублікував фото будинку, які трохи "прикрашені" ШІ.

Житло власник рекламує як "вишуканий таунхаус в едвардіанському стилі, прекрасно відреставрований". Вартість – 350 тисяч фунтів, а це близько 19 мільйонів гривень.



Оброблене фото будинку / Фото Daily Mail

Проте насправді будинок розташований по сусідству з салоном краси і будівельним майданчиком, що ніяк не тягне на "вишуканість". І загалом реальність суттєво відрізняється від того, що зображено на світлинах. Наприклад, замість салону краси на фото – гарні зелені насадження.

Місцеве видання вирішило перевірити, чи справді над фото попрацював ШІ, скориставшись кількома сервісами на основі штучного інтелекту. Усі підтвердили, що світлини були підроблені.



Справжній вигляд будинку і прилеглих ділянок / Фото Daily Mail

На окрему увагу заслуговує будівництво, що триває поруч. В одному з оголошень є світлина з можливістю огляду на 360 градусів. Там видно прилеглу залізничну станцію до ремонту. Потенційні покупці навіть не здогадуються, що протягом останніх двох років там триває реконструкція, і звідти може долинати шум.

До речі, поки кореспонденти працювали біля будинку, до них під'їхав чоловік, що представився власником. Дізнавшись, у чому справа, він заявив: "Думаю, зараз ви знайдете багато оголошень, які так і роблять". Тобто продавець сам підтвердив, що він шахраював, однак не без натяку на обробку фото. В описі до оголошення є вказівка на те, що деякі зображення покращені з метою гарної презентації.