Чоловік відмовився покинути свій будинок, тому тепер він живе посеред магістралі

В Китаї чоловік, на ім'я Хуан Пін, відмовився переїжджати через будівництво автомагістралі. Працівники не знайшли іншого виходу, ніж звести дорогу навколо житла.

Тепер чоловік живе посеред автостради, пише 24 Канал, посилаючись на The Sun. Його будинок більше "нагадує в'язницю", а не житло, кажуть місцеві журналісти.

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Власнику пропонували гроші, але він не погодився

Чоловік відмовився переїжджати навіть тоді, коли йому запропонували гарну компенсацію. Також власник мав можливість обрати нове будь-яке місце проживання.

Влада запропонувала Хуану 178,2 фунта стерлінгів та три будинки на вибір в обмін на згоду. Однак усі пропозиції були марні.

Тепер будинок стоїть у центрі жвавої автостради та оточений високими стінами. З огляду на складні умови життя, власник уже змінив думку.



Навколо житла триває будівництво автостради / Фото Jam Press

Що тепер думає чоловік, живучи в центрі автостради

Біля будинку Хуана панує безлад, а в повітрі літає багато пилу. Шум будівельних робіт порушує його спокій – стіни будинку добряче вібрують. Навіть 11-річний онук власника не зміг це терпіти, тому повертається до міста, щоб відпочити від шуму.

Якби я міг повернути час назад, я погодився б на запропоновані ними умови зносу,

– сказав Хуан.

Незвичайний вигляд будинку, що зверху нагадує око, привернув увагу місцевих жителів. Вони часто приходять до чоловіка та фотографують його житло.