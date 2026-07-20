Продажі падають, борги зростають: криза забудовників у Росії поглиблюється

Будівельний сектор Росії переживає серйозний спад, який уже позначився на забудовниках і суміжних виробництвах. Обсяги робіт та введення житла скорочуються, продажі падають, а майже половину новобудов здають із запізненням.

Чому будівельний ринок Росії переживає серйозний спад

За січень – травень обсяг будівельних робіт у Росії скоротився на 7,4% порівняно з таким самим періодом минулого року, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Ще помітніше це вплинуло на житлове будівництво: площа введених в експлуатацію будинків зменшилася майже на 22%. Негативна динаміка триває вже п'ятий місяць поспіль.

Проблеми забудовників поступово переходять і на пов'язані галузі. За перші п'ять місяців року виробництво цементу скоротилося на 16,2%, металевих будівельних конструкцій – на 8,7%, а фанери – на 11,6%. Спад уже зачепив підприємства, які постачають матеріали для будівництва.

Однією з причин стала висока вартість кредитів. Девелопери залучали корпоративне фінансування в середньому під 15,4%. За таких ставок нові проєкти стають менш вигідними.

Сукупний борг забудовників перед банками сягнув 131,5 мільярда доларів. Водночас обсяги нового кредитування майже не збільшуються, тому галузь накопичує зобов'язання без помітного притоку нового капіталу.

Показовою стала ситуація з групою "Самолет", одним із найбільших російських девелоперів. Станом на 16 липня її акції подешевшали на 79,3% за рік. Лише за місяць їхня вартість впала на 36,4%, що стало ще одним сигналом погіршення ситуації в галузі.

До фінансових проблем додалося скорочення попиту. Низькі темпи продажів житла зафіксували у 31 регіоні, зокрема у Краснодарському, Приморському та Красноярському краях, Башкортостані, Тюменській, Воронезькій і Челябінській областях.

Фінансові проблеми вже позначилися на строках здачі новобудов. У першому кварталі 2026 року із запізненням здали 45% об'єктів. У Володимирській області середня затримка становила 26,7 місяця, у Смоленській – 24,5 місяця, а у Красноярському краї – 13,9 місяця. Через це частина покупців чекає на вже оплачені квартири більш ніж два роки після запланованої дати.

Нагадаємо, ще на початку 2026 року п'ять найбільших девелоперів Росії перенесли строки здачі 12,7% житлових проєктів, тоді як роком раніше цей показник становив 3,2%. Серед причин називали дорогі кредити, падіння попиту на іпотеку, нестачу працівників і зростання витрат на будівництво.