Після купівлі квартири можна залишитися без світла: що треба обов'язково зробити

Після купівлі квартири новий власник має переоформити договір на електроенергію, інакше можуть виникнути проблеми з постачанням. У ДТЕК пояснили, як це зробити через "єдине вікно" і чому не варто зволікати.

Чому після купівлі квартири потрібно переоформити договір?

У ДТЕК зазначають, що договір на розподіл електроенергії укладається з конкретним споживачем.

Дивіться також 1% при купівлі житла можна не платити: хто має на це право

Після зміни власника житла попередній договір залишається чинним лише для старого власника, тому новий не має оформлених прав на отримання послуги.

Через це електроенергія фактично споживається без належного договору. У компанії попереджають, що в такому випадку можливі обмеження або припинення електропостачання.

Також без переоформлення особовий рахунок і нарахування залишаються прив'язаними до попереднього власника, що ускладнює контроль за оплатами.

Як працює "єдине вікно" для переоформлення?

У ДТЕК радять скористатися сервісом "єдиного вікна", який дозволяє подати документи одразу для кількох послуг.

Для переоформлення потрібно подати заяву та базовий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ про право власності на житло;

заяву на укладення договору.

Подати документи можна в центрі обслуговування клієнтів або онлайн. Після перевірки укладається новий договір або оформляється заява-приєднання.

Коли звертатися і які ризики при зволіканні?

У ДТЕК радять звернутися до постачальника одразу після оформлення права власності на квартиру. Це дозволяє уникнути ситуацій, коли споживання електроенергії не врегульоване документально.

За правилами роздрібного ринку електроенергії, користуватися світлом можна лише після укладення договору. Якщо новий власник цього не зробить, постачальник може відключити електроенергію до моменту переоформлення, зазначається у Законодавстві.

