Українці відмовляються від "голих стін": яке житло тепер у пріоритеті

Попит на новобудови в Україні змінюється: покупці відмовляються від квартир без ремонту та обирають житло, готове до заселення. Водночас вирішальними стали безпека, автономність будинків і формат самого житлового комплексу.

Чому українці відмовляються від квартир без ремонту?

Квартири без нічого почали стрімко втрачати попит. Натомість частіше обирають квартири з уже готовим інтер'єром, меблями та технікою, щоб можна було одразу заселитися без додаткових витрат, пише OBOZ.UA.

Покупця вже складно зацікавити лише стінами та стелею. Якість будівництва сприймається як базовий стандарт, а не як унікальна перевага. На перший план виходять додаткові характеристики житлового комплексу – рівень комфорту, безпеки, інфраструктура ЖК та інвестиційна привабливість об'єкта,

– пояснила директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець.

Змінюються і вимоги до житлових комплексів. Важливим стає не лише саме житло, а й простір навколо нього. Покупці звертають увагу на двори без авто, коли машини винесені у паркінги, закриту територію, озеленення та продумане планування дворів.

Також значення має безбар'єрність – зручні входи без сходів, пандуси, широкі проходи. У нових проєктах передбачають підземні контейнери для сміття, щоб уникнути накопичення відходів у дворах, а також системи догляду за територією.

Попит зростає і на малоповерхові комплекси та клубні містечка. Там менша щільність забудови, більше приватності та спільні простори для мешканців.

За яким принципом тепер обирають новобудови?

У 2026 році вибір житла значною мірою залежить від безпеки. Покупці враховують регіон, загальну ситуацію та можливість стабільного проживання під час війни.

Окремо оцінюють технічні можливості будинку. Важливо, щоб він міг працювати під час відключень електроенергії. Тому звертають увагу на автономне опалення, резервне живлення та інженерні рішення, які дозволяють підтримувати базові умови без світла.

Змінилася і географія попиту. Найбільше цікавляться житлом у західних областях, які вважаються відносно безпечнішими. Київ і область залишаються серед лідерів, ще частину попиту формують південні регіони.

Ціна вже не є головним фактором. Якість будівництва сприймають як базову умову, тому покупці більше дивляться на комфорт, інфраструктуру та наповнення комплексів. У результаті житло з додатковими можливостями може коштувати на 40 – 50% дорожче, ніж стандартні варіанти.

