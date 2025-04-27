Дачі біля Києва, Львова та інших великих міст: за скільки можна купити будинок у передмісті

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило ринок дачної нерухомості: фактор сезонності відійшов на другий план, а тип такого житла розглядали здебільшого як альтернативне помешкання в періоди відключень світла. Проте у 2024 році ситуація дещо змінилася: сезонність почала повертатись в цей сегмент.

Експерти з нерухомості вважають, що особливого ажіотажу на ринку заміської нерухомості саме на дачні об'єкти немає. Винятком хіба що є курортні містечка та села в західних областях, які мають інвестиційний інтерес. Скільки коштують дачі поблизу великих міст та який на них попит, розповідає 24 Канал.

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Де в Україні найбільший попит на дачні будинки

Якщо аналізувати кількість відгуків на популярній серед українців онлайн-платформі OLX, то найбільше їх зафіксовано на оголошення про дачі поблизу Києва. Аналітики порівнювали дані столичних передмість із львівськими, дніпровськими та одеськими.

Найбільше пропозицій станом на березень 2025 року зафіксовано на Дніпропетровщині – 1 276 оголошень. Водночас найвищий попит (9 280 відгуків) та найвища медіанна ціна купівлі дачних будинків зафіксовані на Київщині – близько 1,1 мільйона гривень,

– каже Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості.



Дача в Ірпені / Фото OLX

Найпопулярнішими залишаються містечка й села, що розташовані близько до Києва, зазначила президентка Асоціації фахівців з нерухомості Олена Гайдамаха. Мовиться про зону довкола столиці в межах 15 кілометрів.

Що стосується цін, то дача, будинок у дачному кооперативі, коштуватиме від 50 тисяч доларів. Якщо людина шукає заміський будинок для постійного проживання, то початкова ціна буде вищою,

– додала Олена Гайдамаха.

Експертка каже, зараз немає великого потоку зацікавлених покупців, адже дачі – це не заміські будинки, які завжди облаштовані під житло. Вони можуть бути в різному стані й потребують суттєвих вкладень і догляду в майбутньому.

Які ціни на дачі поблизу великих міст

Київ

У деяких передмістях столиці вартість дач дуже висока, а в деяких – порівняно низька. За даними OLX, найдорожчою локацією є Буча із середньою ціною майже 12,7 мільйона гривень, а найдешевшою – Бориспіль, де дачу можна придбати за 312 тисяч гривень. Загальна середня вартість у найближчих населених пунктах становить близько 2,5 мільйона гривень.

Львів

Середня вартість сягає 2 мільйонів гривень, проте на цю цифру суттєво впливають ціни у Брюховичах. Там показник значно вищий – близько 4,2 мільйона гривень. В інших передмістях Львова ціни більш помірні й стартують приблизно з 1 мільйона гривень.

Одеса

Дачі поблизу Одеси коштують близько 1 мільйона гривень. Найдорожчим передмістям є Фонтанка із середньою ціною 1,77 мільйона гривень, а найдоступнішим – Доброслав з цінами на рівні 500 тисяч гривень.

Дніпро

Середня вартість дач становить близько 780 тисяч гривень. Найвища ціна зафіксована в Слобожанському та Підгородному – трохи більше ніж 1 мільйон гривень. Тим часом в Новоолександрівці значно дешевше, і дача коштуватиме близько 454 тисячі гривень.

За спостереженнями оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, вартість квадратного метра дачі найвища на Львівщині. Експертка додає у "дорогий" рейтинг ще Закарпаття.

Вартість квадрата за готові будинки зі свіжим чи новим ремонтом, які можуть вже бути в форматі "заїжджай і живи", на Київщині стартують від 1 150 доларів, на Львівщині – від 1 275 доларів, на Закарпатті – від 1 200 доларів. Це нижня межа, яка враховує і наявність техніки та меблів,

– розповіла Вікторія Берещак.



Дачі в передмісті Львова / Фото DIM.RIA

Самарівка – найпопулярніше передмістя Дніпра

За дослідженням аналітиків Дніпропетровського відділення АФНУ, Самарівка залишається привабливим передмістям Дніпра завдяки розвиненій інфраструктурі та близькості до міста. Ціни на дачні будинки в Самарівці такі:

недобудовані та нові дачі без ремонту – від 170 до 440 доларів за квадратний метр. Наприклад, будинок площею 70 квадратів може коштувати від 20 000 до 125 000 доларів. Є пропозиції такої площі з власним берегом за ціною близько 12 тисяч доларів;

– від 170 до 440 доларів за квадратний метр. Наприклад, будинок площею 70 квадратів може коштувати від 20 000 до 125 000 доларів. Є пропозиції такої площі з власним берегом за ціною близько 12 тисяч доларів; дачі зі старим радянським ремонтом – від 300 до 400 доларів за квадрат. Об'єкти з власним берегом оцінюються в 500 – 600 доларів, вони переважно мають площу 30 – 70 квадратних метрів;

– від 300 до 400 доларів за квадрат. Об'єкти з власним берегом оцінюються в 500 – 600 доларів, вони переважно мають площу 30 – 70 квадратних метрів; будинки в прийнятному стані – від 400 до 500 доларів за квадрат. Дачі з власним берегом оцінюються значно вище – від 900 до 1700 доларів за квадратний метр. Їхня площа становить в середньому 180 квадратів;

– від 400 до 500 доларів за квадрат. Дачі з власним берегом оцінюються значно вище – від 900 до 1700 доларів за квадратний метр. Їхня площа становить в середньому 180 квадратів; будинки з новим євроремонтом – від 600 до 700 доларів за квадратний метр, а об'єкти з власним берегом коштують від 1100 до 1300 доларів за квадрат. Пропоновані площі – від 65 до 220 квадратних метрів.



Дача в передмісті Дніпра / Фото OLX

До повномасштабного вторгнення популярними передмістями також були Волоське та Ямбург. Зараз там нижчі ціни, наприклад, вартість будинків з ремонтом у Волоському становить від 30 до 100 тисяч доларів залежно від стану та площі,

– коментує очільниця Дніпропетровського відділення АФНУ Вікторія Дьоміна.

Керівниця додає, що близькість до зони бойових дій та загроза обстрілів негативно впливають на ринок нерухомості в Дніпрі. У районах, які вважаються небезпечними, ціни можуть або залишатися стабільними, або навіть знижуватися.

У 2025 році попит на дачні будинки в безпечніших районах можуть активізувати переселенці, що сприятиме зростанню цін. Однак загальна економічна ситуація та купівельна спроможність населення також відіграють важливу роль, додає Вікторія Дьоміна.

Під Харковом локація – визначальний фактор

Ціни на дачі поблизу Харкова мають великий діапазон – від 7 до 60 тисяч доларів. З початком повномасштабного вторгнення вартість залежить від локації, тобто від розташування будинку відносно лінії фронту. Також на формування ціни впливає наявність поруч з дачами водоймищ та лісу.

Найпопулярніші передмістя, за спостереженнями очільника Харківського відділення АФНУ, розташовані на заході та півдні від Харкова. Мовиться про райони санаторію "Роща", Рай-Оленівку, Високий, Васищеве, Хорошеве та Покотилівку.

Варто зазначити, що дачні будинки, тобто ті, що розташовані в садових товариствах, мають великий попит і є дефіцитом. Дачі з ремонтом – штучний товар, тому їхня ціна починається від 35 тисяч доларів. В так званому "житловому стані", тобто для сучасної людини – "без ремонту", середня ціна становить 15 тисяч доларів,

– прокоментував очільник Харківського відділення АФНУ Андрій Правдін.



Дача в Рай-Оленівці / Фото ЛУН

Керівник місцевого відділення вважає, що ціни на дачі в Харкові зростуть, як і на будь-яку нерухомість у місті. Серед факторів, що можуть посприяти подорожчанню, Андрій Правдін називає занадто низькі ціни на нерухомість загалом та кращу безпекову ситуацію в передмістях у порівнянні із самим Харковом.

Ситуація на ринку може й погіршитися, адже вона безпосередньо залежить від частоти обстрілів та ситуації на фронті в Харківській області.

Сезонна оренда дачних будинків

Якщо фактор сезонності несуттєво впливає на купівлю дач, то ринок оренди піддається.

Через закриті кордони і складнощі з добиранням до інших країн і курортів оренда дач стала єдиним доступним варіантом провести час усією родиною і відпочити. Тому у 2025 році ми фіксуємо повернення сезонності в цей сегмент: вже бачимо певне пожвавлення попиту,

– каже оглядачка ринку Вікторія Берещак.

Популярний запит – оренда на термін від 2 до 5 місяців та віддаленість від міста до 45 кілометрів. Особливо шукачів цікавлять компактні будинки площею від 75 до 100 квадратів з прибудинковою територією, поділеною на зони.

Вартість оренди дачі поблизу Києва залежить від її "якісних характеристик", зокрема локації, розташування, ремонту та функціональності. У середньому ціни коливаються від 650 до 1500 доларів (наприклад, 200 квадратів, є басейн).



Оренда невеликої дачі під Козином на літо / Фото OLX

Варто зауважити, що в Одесі, поблизу Буковеля та інших курортних містечок західних регіонів вартість ближче до літа буде зростати. Сезонна ціна – щонайменше +35...+50% до вартості "зимової".

Як можуть змінитись ціни на дачі найближчим часом

За даними аналітиків OLX, нерухомість у передмістях стабільно зростає в ціні. Темпи подорожчання значною мірою залежать від локації та попиту: дачі у західних областях традиційно дорожчають стрімкіше, ніж у східних чи південних регіонах. А з початком повномасштабного вторгнення на попит впливає ситуація на фронті, частота обстрілів в окремих регіонах, приплив або відтік населення тощо.

Динаміка останнього року свідчить про те, що найбільше дачі подорожчали на Львівщині (+22%). Водночас на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині майже не змінилися. Надалі можна очікувати подібну тенденцію: для східних, південних та північних областей (особливо ближчих до лінії фронту) прогнозується ріст цін на рівні 5 – 10%, а для західних та центральних областей варто очікувати +10 – 20% до середньої вартості..