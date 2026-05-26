Подарована квартира не завжди залишається новому власнику: коли дарчу можуть скасувати

Договір дарування квартири в Україні не завжди гарантує, що житло назавжди залишиться у нового власника. Скасувати таку угоду можна, але дуже складно і через суд.

Коли подаровану квартиру можуть забрати назад?

Саме по собі бажання дарувальника повернути житло не є підставою для розірвання договору, пояснюють у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Якщо квартиру передали добровільно та всі документи оформили належним чином, скасувати угоду лише через зміну стосунків між сторонами неможливо.

Однак Цивільний кодекс України передбачає ситуації, коли дарування можуть анулювати через суд. Однією з таких підстав є умисний злочин обдарованого проти дарувальника або його близьких родичів. Якщо провину доведуть, колишній власник має право вимагати повернення нерухомості.

Підставою для скасування договору також може стати загроза безповоротної втрати майна. Йдеться про випадки, коли новий власник недбало поводиться з квартирою, через що вона може бути пошкоджена або знищена.

Окремо закон захищає майно, яке має культурну чи історичну цінність. Якщо через дії обдарованого існує ризик втрати такого об'єкта, договір дарування можуть розірвати.

Подати позов про скасування дарування можуть і спадкоємці дарувальника. Це можливо у випадках, коли законні підстави для оскарження договору виникли ще за життя власника житла.

Чому після продажу житла повернути його складніше?

Юристи пояснюють, що ситуація суттєво ускладнюється, якщо обдарований уже продав квартиру іншій людині. У такому разі шанси повернути нерухомість значно зменшуються, особливо якщо новий покупець офіційно оформив право власності.

Для звернення до суду у справах про розірвання договору дарування діє позовна давність. Зазвичай вона становить один рік. Якщо цей термін пропустити без поважних причин, суд може відмовити у задоволенні позову.

У разі скасування договору квартира має бути повернута дарувальнику в натурі. Це означає, що повертається саме той об'єкт нерухомості, який був предметом дарування, у стані на момент розгляду справи.

Коли дарувальник може відмовитися передавати квартиру?

Іноді договір дарування укладають із відкладеним переданням майна. У такій ситуації дарувальник має право відмовитися від виконання угоди, якщо після її підписання його майновий стан істотно погіршився.

Причиною можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям, втрата роботи чи інші обставини, які вплинули на фінансове становище людини. Водночас особа, якій мали подарувати квартиру, також може відмовитися від дарунка до моменту його прийняття.

Чим відрізняється дарча від заповіту?

Дарча та заповіт однаково передають нерухомість іншій людині, однак працюють ці механізми по-різному. Якщо підписати договір дарування, квартира або будинок одразу переходять у власність обдаровуваного. У випадку із заповітом спадкоємець отримує майно лише після смерті власника.

Заповіт можна змінити або скасувати у будь-який момент. Крім того, закон визначає коло спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, навіть якщо їх не вказали у документі.