Район з найдоступнішим житлом: яка ціна квартир у Києві

Як на первинному, так і на вторинному ринку Київ лідерує за ціновим діапазоном. Водночас у розрізі районів столиці найдорожчим залишається Печерський, а найдешевшим – Деснянський.

Скільки коштує купити квартиру у Києві на вторинному та первинному ринках і де по районах столиці житло обійдеться найдорожче, передає 24 Канал з посиланням на дослідження DIM.RIA.

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Ціни на первинному та вторинному ринках столиці

Відповідно до дослідження, лідерство щодо вартості квадратного метра на первинному ринку посідає Київ, адже ціна у новобудовах становить 1 407 доларів.

Таким чином, квартира площею від 30 до 45 квадратних метрів у столиці обійдеться в середньому у 42 – 63 тисячі доларів.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Натомість на вторинному ринку Київ також не здає позицій, адже до списку областей та міст з найбільшим зростанням кількості оголошень про продаж житла у червні входить і столиця.

Зауважте! Найдорожче житло на вторинному ринку фіксується в Києві. Наприклад, найбільша вартість за 1-кімнатну квартиру становить понад 140 тисяч доларів.



Вартість квартир по районах Києва у червні 2025 року / Інфографіка DIM.RIA

Який район столиці найдорожчий та найдешевший

Якщо аналізувати ціни всіх районів Києва, то найдорожчим виявиться Печерський район з цінами на квартири на вторинному ринку від 140 тисяч доларів до понад 200 тисяч доларів залежно від кількості кімнат.

Водночас найдоступнішим районом стане Деснянський, де 1-кімнатна квартира обійдеться в трішки більше, аніж 50 тисяч доларів.

Зверніть увагу! Крім купівлі житла на вторинному та первинному ринку, Київ залишається найдорожчим містом ще й для оренди: середня вартість у червні склала 18,4 тисячі гривень. Найдорожчий район по оренді – Шевченківський район із середньою вартістю у 23,3 тисячі гривень.