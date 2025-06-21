Найбільш та найменш доступні міста США: яка ціна оренди за 1-кімнатну квартиру

Традиційно, що в США Північно-східне та Західне узбережжя є дорожчими на ринку нерухомості через густонаселення та економічні можливості. А от внутрішні регіони пропонують покупцям більш доступні варіанти.

Яка статистика щодо медіанної ціни на 1-кімнатну квартиру у різних містах США, передає 24 Канал з посиланням на портал Zumper.

Читайте також Нерухомість за кордоном: де саме українці купують житло та що найчастіше обирають

Які міста США найдорожчі для оренди

Відповідно до даних, найдорожчим містом для оренди житла є Нью-Йорк, де медіанна оренда 1-кімнатної квартири сягає аж 4 620 доларів на місяць. Друге місце посідає Сан-Франциско – 3 300 доларів, що робить місто дорогим на Західному узбережжі. Джерсі-Сіті займає у рейтингу третє місце з ціною в майже 3 тисячі доларів за оренду.

В умовах війни у девелоперів з’являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Наступними по списку йдуть міста, такі як Бостон (2 880 доларів), Майамі (2 700 доларів), Сан-Хосе (2 660 доларів), Арлінгтон (2 490 доларів), Вашингтон, округ Колумбія та Лос-Анджелес (2 300 доларів) та Сан-Дієго (2 280 доларів).

Річ у тім, що зростання цін у популярних містах, таких як Нью-Йорк та Сан-Франциско, пов'язано з інфляцією та попитом на якісне житло. І в найближчі місяці розрив між найдорожчими й найдешевшими ринками може ще більше збільшитися,

– пояснюється у виданні.

Для порівняння! Вартість лише однієї оренди в Нью-Йорку дорівнюватиме оренді майже 6 квартир в місті Акроні, штат Огайо.

У яких містах ціни на оренду найнижчі

Найдешевшим ринком нерухомості є місто Акрон , штат Огайо. Тут ціна за оренду становить лише 750 доларів на місяць.

, штат Огайо. Тут ціна за оренду становить лише 750 доларів на місяць. Друге місце посідає Вічіта , штат Канзас, з 770 доларами за оренду,

, штат Канзас, з 770 доларами за оренду, Водночас третє місто у рейтингу найдешевших займає Шривпорт, штат Луїзіана, з 800 доларами за оренду.

Тобто дешеві ринки, як-от Акрон, залишаються стабільними, адже приваблюють тих, хто шукає економію. Крім того, цьогоріч ринок нерухомості США змінюється не на користь покупців, адже вартість оренди росте швидше за самі зарплати американців.

Цікаво! В таких містах, як Оклахома-Сіті, Ель-Пасо, Лінкольн, Небраска, Тусон, Де-Мойн, Вінстон-Сейлем та Альбукерке, ціна за оренду варіюється від 890 доларів до 930 доларів.