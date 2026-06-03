Орендувати чи купувати: де платіж за "єОселею" вже нижчий за оренду

У частині українських міст щомісячний платіж за програмою "єОселя" вже є нижчим за вартість оренди житла. Водночас у більшості регіонів оренда все ще обходиться дешевше за виплати за іпотекою.

У яких містах купувати житло за "єОселею" вже вигідніше, ніж орендувати?

За даними дослідження OLX Нерухомість в окремих регіонах щомісячний платіж за програмою вже є нижчим за вартість оренди житла.

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У Львівській області орієнтовний платіж за "єОселею" становить 17 100 гривень на місяць. Водночас медіанна вартість оренди житла у Львові сягає 19 395 гривень.

В Івано-Франківській області виплата за програмою оцінюється у 14 700 гривень, тоді як оренда становить 17 203 гривні на місяць. Схожа ситуація спостерігається у Волинській області. Там орієнтовний платіж за програмою складає 14 000 гривень, а медіанна орендна ставка в Луцьку – 15 000 гривень.

На Закарпатті щомісячний платіж за програмою становить 15 700 гривень. Для порівняння, медіанна вартість оренди житла в Ужгороді досягає 21 944 гривень на місяць. Саме Ужгород має найвищу медіанну вартість оренди серед міст, що увійшли до дослідження.

Де оренда все ще обходиться дешевше за іпотечний платіж?

У більшості регіонів України оренда житла залишається дешевшою за виплати за програмою. У відносно безпечних регіонах різниця між орендою та іпотекою становить у середньому 10 – 20% на користь оренди.

У Києві медіанна орендна ставка становить 16 000 гривень на місяць, тоді як орієнтовний платіж за програмою оцінюється у 18 300 гривень.

У Вінниці оренда коштує 13 500 гривень, а виплата за "єОселею" становить 15 100 гривень. У Дніпрі ці показники складають відповідно 11 000 та 13 400 гривень на місяць. Подібна ситуація також спостерігається у Тернополі, Рівному, Хмельницькому, Полтаві, Житомирі та Черкасах.

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області – 19 650 грн. Водночас медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Чернівцях становить 13 182 грн.

Також різниця між орендою та виплатами за програмою зафіксована у прифронтових містах, де оренда є значно дешевшою через нижчий попит і безпекові ризики.

У Харкові оренда становить близько 6 500 гривень на місяць проти 10 600 гривень за програмою "єОселя". У Сумах медіанна орендна ставка становить 6 800 гривень, тоді як платіж за програмою – 11 500 гривень.

У Миколаєві оренда коштує 6 200 гривень проти 11 100 гривень за програмою. У Чернігові показники становлять 7 500 та 13 000 гривень відповідно. У Запоріжжі оренда складає 7 000 гривень на місяць проти 9 830 гривень за "єОселею", а у Кропивницькому – 8 000 та 12 300 гривень відповідно.

Хто може взяти участь у програмі "єОселя"?

У програмі "єОселя" можуть взяти участь українці віком від 18 років, які не мають власного житла. Для частини учасників діє пільгова ставка 3% річних на перші 10 років та 6% – з 11 року кредитування. Такі умови доступні для військовослужбовців за контрактом, медиків, педагогів та науковців.

Також наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів оновив правила участі у програмі "єОселя". Зокрема, пільговою іпотекою під 3% можуть скористатися мобілізовані громадяни. Для ветеранів, учасників бойових дій, ВПО та інших громадян України ставка становить 7% річних.