Від орендованої квартири до маєтку за 22 мільйони: де жила Леді Гага

Будинки, у яких жила Леді Гага, виглядають як хронологія її кар'єри, де кожна адреса відповідає новому рівню слави. Від орендованої квартири до океанського маєтку за десятки мільйонів доларів, її житло змінювалося разом із масштабом проєктів.

Нижній Іст-Сайд, Нью-Йорк

На початку кар'єри майбутня зірка жила у звичайній квартирі на вулиці Стентон. Оренда становила близько 1 100 доларів на місяць, пише ELLE Decor.

У помешканні були високі стелі, але загалом це було типове житло для молодої артистки без стабільного доходу. Саме тут вона працювала над піснями, що згодом увійшли до альбому The Fame.

Бел-Ейр, Лос-Анджелес

Після стрімкого прориву Гага переїхала до Лос-Анджелеса та оселилася в престижному районі Бел-Ейр. Вона орендувала маєток площею понад 570 квадратних метрів.

Орендований будинок у Бел-Ейр / Фото ELLE Decor

У будинку було шість спалень і вісім ванних кімнат. На території розташовувалися басейн і сад. Щомісячна оренда сягала приблизно 25 тисяч доларів.

Центральний парк, Нью-Йорк

У 2013 році співачка знову повернулася до Нью-Йорка. Вона винайняла дуплекс неподалік від Центрального парку. Оренда коштувала близько 22 тисячі доларів на місяць. У квартирі було дві спальні, дві ванні кімнати та чотири тераси з краєвидом на місто.

Будинок у Нью-Йорку / Фото ELLE Decor

Цікаво! Саме це житло показали у документальному фільмі про її життя. Інтер'єр був світлим і сучасним, без надмірної показної розкоші.

Малібу, Каліфорнія

У 2014 році Леді Гага здійснила першу велику купівлю нерухомості. Вона придбала маєток у Малібу за 22,5 мільйона доларів. Будинок розташований на території площею близько 2,4 гектара із видом на Тихий океан, повідомляє House Beautiful.

У резиденції є п'ять спалень, сім ванних кімнат, винний льох, кінотеатр і боулінг. На ділянці також облаштовані стайні та майданчики для верхової їзди.

Маєток у Малібу / Фото ELLE Decor

Голлівудські пагорби, Лос-Анджелес

У 2016 році співачка купила будинок у Голлівудських пагорбах, який раніше належав Френку Заппі. Коштував маєток близько 5,3 мільйона доларів.

Там була професійна студія звукозапису та впізнавані ексцентричні інтер'єри. Пізніше Гага продала цю нерухомість, але саме там працювала над музикою в середині 2010-х.

Будинок у Лос-Анджелесі / Фото ELLE Decor

Челсі, Нью-Йорк

Також вона певний час орендувала великий таунхаус у районі Челсі на Мангеттені. Будинок мав шість поверхів, внутрішній басейн і ліфт.

Щомісячна оренда перевищувала 60 тисяч доларів. Простір більше нагадував приватний готель, ніж житловий будинок, і став одним із найдорожчих тимчасових помешкань у її житті.

