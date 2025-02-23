В Одесі недорого здають крихітну квартиру з туалетом на кухні: чим ще дивує житло

На ринку оренди житла Одеси з'явилася пропозиція квартири за 3 тисячі гривень. Помешкання невелике і має певні особливості.

Оголошення про оренду помешкання оприлюднили на платформі OLX.UA. Про специфічні умови у квартирі розповідає 24 Канал.

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В Одесі в оренду пропонують квартиру за 3 тисячі

Квартира розташована на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Загальна її площа становить всього 23 квадратних метри, з них 6 – кухня. У помешканні є централізоване опалення.

Квартира умебльована у радянському стилі. З фото, які прикріпили до оголошення, помітно, що востаннє ремонт робили там дуже давно. У кімнаті є крісло, двоспальна софа, комод, шафа, дзеркало, килим на стіні. Також є старий телевізор.

Найцікавіше – специфіка прийняття водних процедур. Адже у санвузлі немає ванни або душової кабіни. Є унітаз, раковина та душова насадка на металевому шлангу і дірка в підлозі. Вочевидь, душ можна приймати, стоячи поблизу унітаза на підлозі.

Ба більше, між санвузлом та кухнею немає дверей. У кухні є холодильник, пральна машинка й навісні шафи. Дошка на пральній машині, мабуть, виконує роль столу.

В оголошенні вказано, що орендарями хотіли б бачити пару або одну дівчину.

Який вигляд має квартира за 3 тисячі гривень у місяць в Одесі: Фото OLX.UA

Які ціни на оренду квартир в Одесі

За даними порталу ЛУН, у лютому середня ціна на оренду однокімнатної квартири в Одесі становить 8 тисяч гривень за місяць. За двокімнатне помешкання доведеться викласти 11 тисяч гривень, за трикімнатне – 16 тисяч. Загалом ціни на оренду квартир в Одесі залишаються одними із найнижчим в Україні, хоча вони й зросли на останні пів року.