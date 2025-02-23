Объявления об аренде жилья обнародовали на платформе OLX.UA. О специфических условиях в квартире рассказывает 24 Канал.

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В Одессе в аренду предлагают квартиру за 3 тысячи

Квартира расположена на первом этаже девятиэтажки. Общая ее площадь составляет всего 23 квадратных метра, из них 6 – кухня. В квартире есть централизованное отопление.

Квартира меблирована в советском стиле. С фото, которые прикрепили к объявлению, заметно, что последний раз ремонт делали там очень давно. В комнате есть кресло, двуспальная софа, комод, шкаф, зеркало, ковер на стене. Также есть старый телевизор.

Самое интересное – специфика принятия водных процедур. Ведь в санузле нет ванны или душевой кабины. Есть унитаз, раковина и душевая насадка на металлическом шланге и дырка в полу. Очевидно, душ можно принимать, стоя вблизи унитаза на полу.

Более того, между санузлом и кухней нет дверей. В кухне есть холодильник, стиральная машинка и навесные шкафы. Доска на стиральной машине, видимо, выполняет роль стола.

В объявлении указано, что арендаторами хотели бы видеть пару или одну девушку.

Как выглядит квартира за 3 тысячи гривен в месяц в Одессе: Фото OLX.UA

Какие цены на аренду квартир в Одессе

По данным портала ЛУН, в феврале средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в Одессе составляет 8 тысяч гривен за месяц. За двухкомнатное жилье придется выложить 11 тысяч гривен, за трехкомнатное – 16 тысяч. В целом цены на аренду квартир в Одессе остаются одними из самых низких в Украине, хотя они и выросли на последние полгода.