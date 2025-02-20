Объявление об аренде этого помещения появилось на платформе OLX.UA. Об условиях, которые есть в квартире, рассказывает 24 Канал.

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Дешевая аренда квартиры в Мукачево

В Мукачево в аренду предлагают однокомнатное жилое помещение в центре города, напротив собора Святого Мартина. Ежемесячная плата за аренду – 4 500 гривен.

Общая площадь квартиры составляет 40 квадратных метров, тип дома – "чешка". Площадь кухни – 7 квадратов. Санузел смежный, отопление – индивидуальное. Есть центральная канализация, центральный водопровод, вывоз отходов. Также в жилье есть мебель, однако нет бытовой техники.

Неподалеку (на расстоянии до 500 метров) – школа, детский сад, супермаркет, магазин, ТРЦ, кафе, остановка общественного транспорта. В помещении можно проживать с домашними животными.

С фото, которые владелец помещения прикрепил к объявлению, заметно, что квартира в плохом состоянии. В ней давно не делали ремонт. Владелец описал состояние квартиры как аварийное. Главный вход похож на тот, который ведет на склад.

Как выглядит квартира, которую предлагают в аренду за 4 500 гривен: Фото OLX.UA

Какие средние цены на аренду квартир на Закарпатье

Согласно данным ЛУН, средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Закарпатской области, в частности Ужгороде, самая высокая в Украине и составляет 17 700 гривен в месяц. Чтобы снять двухкомнатное жилье, ежемесячно придется выкладывать в среднем 22 300 гривен, трехкомнатное – 26 000 гривен. Уже длительное время цены на рынке недвижимости региона одни из самых высоких в Украине.